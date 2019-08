Bibliser Damen auswärts gefordert

Biblis.Nachdem der Verbandsliga-Vierer des Tennisclubs Biblis zum Restrundenauftakt in der vergangenen Woche spielfrei war, steht am Sonntag für das Damenquartett um Kapitänin Ann-Kathrin Thoma der vorletzte Spieltag der Saison an.

Dabei reisen die Bibliserinnen zu BG Dieburg und wollen ab 9 Uhr mit einem Auswärtssieg den dritten Tabellenplatz festigen. „Wir haben in der Sommerpause alle weiter trainiert und gehen gut vorbereitet in die restlichen beiden Spiele. In Dieburg wollen wir unseren dritten Saisonsieg einfahren. Wir sind guter Dinge, dass das klappt“, sagt Thoma.

Der zweite Bibliser Damenvierer, der am vergangenen Sonntag gegen die SKG Stockstadt die zweite Saisonniederlage in der Bezirksoberliga einstecken musste, schlägt bei Viktoria Urberach auf. rago

