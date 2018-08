Bibliser Damen mit 3:3 zufrieden

Biblis.Für die erste Damenmannschaft des TC Biblis hat der vorletzte Verbandsliga-Spieltag mit dem ersten Unentschieden dieses Jahres geendet. Beim TC GW Idstein erkämpfte sich der Damenvierer ein 3:3 und verteidigte damit den zweiten Tabellenplatz. „Dieses Remis ist etwas überraschend, da wir nicht in Bestbesetzung nach Idstein gefahren sind. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so gut laufen würde“, freute sich TCB-Coach Sascha Schnöller über das Unentschieden.

Das Team aus der Gurkenstadt musste auf gleich zwei Positionen umstellen. Neben Spitzenspielerin Nelly Jandova fehlte auch Mannschaftsführerin Ann-Kathrin Thoma. Danjana Luisa Schneider und Luana Martin Antón rückten auf. „Die beiden haben uns gut vertreten und ihre Sache richtig gut gemacht. Mit dem Ergebnis können wir super zufrieden sein“, lobte Kapitänin Thoma die Ersatzspielerinnen.

Bereits in den Einzeln zeigte sich, dass beide Teams leistungsmäßig sehr eng beieinander sind. Während sich Celine Jobst auf der ersten Position der Idsteiner Spitzenspielerin Francesca Coco nach zwei Sätzen geschlagen geben musste, setzte sich Fabienne Jobst in drei Sätzen durch. Auch Danjana Luisa Schneider gewann ihre Einzel, an der vierten Position unterlag Luana Martin Antón in zwei Sätzen. Auch in den anschließenden Doppeln teilten sich die beiden Mannschaften die Punkte. Thoma: „Insgesamt war es ein schiedlich-friedliches Unentschieden. Unsere Mannschaft muss sich überhaupt nicht grämen, dass es zum Auswärtssieg nicht gereicht hat. Das Ergebnis geht absolut in Ordnung.“ rago

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.08.2018