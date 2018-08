Bibliser Reserve will gegen Schwanheim nachlegen

Ried.Die einen wollen nach dem ersten Dreier der Saison in der Spur bleiben, die anderen wollen ihren Traumstart am vierten Spieltag der Fußball-C-Liga fortsetzen: Das Duell zwischen Eintracht Bürstadt II und Tabellenführer SG Hüttenfeld am Sonntag (13.15 Uhr, Eintracht-Sportplatz) verspricht Spannung. Um 15.15 Uhr hofft Birlikspor Biblis im Heimspiel gegen den FC Ober-Abtsteinach II auf die ersten Punkte. Der FV Biblis II ist zu Gast beim SV Schwanheim, der SV Bobstadt schaut bei der SG Hammelbach/Scharbach vorbei.

Et. Bürstadt II – Hüttenfeld

Der gegenseitige Respekt ist groß. „Mit drei Siegen und 16:1 Toren ist Hüttenfeld sehr gut gestartet. Wir wollen aber dafür sorgen, dass ihre Serie hier endet und selbst eine Serie starten“, meint Eintracht-II-Trainer Amir Nur. Die Bürstädter Reserve hat die Saison mit zwei Niederlagen begonnen, konnte zuletzt jedoch bei Aufsteiger Ober-Abtsteinach II (3:1) Zählbares mitnehmen. „Für uns ist es schon ein Sechs-Punkte-Spiel. Wir dürfen den Abstand nicht anwachsen lassen“, so Nur. Bei der „Zweiten“ der Eintracht sind fast alle Mann an Bord – mit Nikos Theodoridis (Knie) und Valon Bajrami (Oberschenkel) drohen aber zwei Schlüsselspieler auszufallen. Hüttenfeld muss ohne Patrick Bleiziffer auskommen, der nach einer Roten Karte beim 6:0 in Ober-Abtsteinach noch drei Spiele aussetzen muss. Hinter den Einsätzen von Dirk Ehret (Arbeit) und Andy Zehnbauer (muskuläre Probleme) stehen Fragezeichen. „Bei einer zweiten Mannschaft, die zu Hause spielt, weiß man nie, was von oben runterkommt“, stellt sich SGH-Trainer Jury Mai auf ein „schweres Spiel“ ein.

Schwanheim – FV Biblis II

Nach einem 2:2 gegen Reichenbach II holte sich Schwanheim in Hammelbach (0:5) und Hüttenfeld (0:7) Packungen ab. Biblis II käme mit einem Sieg im Bensheimer Stadtteil auf zehn Punkte – so viele hat das Team von Spielertrainer Sven Sauer in der gesamten vergangenen Runde sportlich gesammelt. „Das wird aber alles andere als einfach. Schwanheim hat zu Hause immer einen Vorteil auf seinem Rasenplatz“, warnt Sauer seine Schützlinge davor, den Fuß vom Gas zu nehmen: „Wir sind nicht in der Position, irgendjemanden zu unterschätzen.“ Am Sonntag kann Sauer auf die Erstmannschaftsspieler Jonas Reis (war krank) und Shpejtim Jakupi (zurück aus dem Urlaub) setzen. Dafür fehlt Thomas Weiß (Arbeit).

Hamm./Sch. – Bobstadt

Für Aufstiegsmitfavorit Hammelbach/Scharbach könnte es besser laufen: Einem 5:0-Sieg in Schwanheim stehen Niederlagen in Hüttenfeld (1:3) und bei Biblis II (1:2) gegenüber. Bobstadt (ein Punkt/9:11 Tore) will die knappen Niederlagen in Auerbach (3:4) und gegen Reichenbach II (5:6) vergessen machen.

Birlikspor Biblis – Ober-Abt. II

Nach einem 2:4 bei Italia Bensheim und einem 4:9 in Gras-Ellenbach wollen die Bibliser gegen den Aufsteiger (ein Punkt/3:11 Tore) endlich die ersten Zähler holen. cpa

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.08.2018