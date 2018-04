Anzeige

Biblis.Zwei Nachholspiele stehen am heutigen Donnerstagabend (Anpfiff jeweils um 19.30 Uhr) in der Fußball-C-Liga an. Beide Begegnungen gehen als Kellerduelle durch: Der Tabellenzwölfte SKV Birlikspor Biblis, der nach 20 Spielen bei 22 Punkten steht, empfängt den Drittletzten KSG Mitlechtern II (13 Punkte). Beim Elften SV Zwingenberg (23 Punkte/21 Spiele) schaut der Vorletzte FV Biblis II (10 Punkte) vorbei.

Gelassen will FVB-II-Spielertrainer Sven Sauer das Gastspiel in Zwingenberg angehen. „Panikmache bringt nichts. Es sind alle Mann an Bord, wir haben gut trainiert. Es gibt also keine Ausreden“, sagt der 31-Jährige. Bei Mitaufsteiger Birlikspor, der zuletzt hinter Zwingenberg auf Relegationsplatz zwölf zurückfiel, sind die Sorgenfalten größer. „Die Trainingsbeteiligung ist im Moment ein Problem. Viele Spieler müssen arbeiten“, meint Birlik-Trainer Semi Tela, der aus diesem Grund unter anderem auf Tome Gugitsev verzichten muss.

Zudem weilt Mustafa Er im Urlaub. Stammtorwart Kpatcha Bawena und Offensiv-Leistungsträger Karim Saine sind gegen Mitlechtern II dagegen an Bord. „Wir erwarten trotzdem einen Dreier und spielen auf Sieg. Beim 0:1 in Gronau haben wir nur eine echte Chance zugelassen – die war drin. Vielleicht ist das Glück ja diesmal auf unserer Seite“, hofft Tela. cpa