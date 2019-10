Bibliser wollen in Langen nachlegen

Raiffeisenareal

„Der Turm und die Hallen müssen weg“

Die Raiffeisenhallen und der markante Siloturm in der Industriestraße in Bürstadt sollen abgerissen werden. Dafür haben sich am Mittwochabend Kommunalpolitiker aller Parteien im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung ...