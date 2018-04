Bibliser Wundertüte

Anzeige

ried.Am 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga A stehen für alle vier Mannschaften aus dem Ried Auswärtsspiele an. Nach der Niederlage bei Tabellenführer SSV Reichenbach am Dienstagabend reist der FV Biblis am Sonntag zum SV Unter-Flockenbach II, der VfB Lampertheim zum SV Lindenfels. Im Kampf gegen den Abstieg trifft die SG Nordheim/Wattenheim auf Reichenbach, während die Lampertheimer Azzurri beim SV Winterkasten auf einen Erfolg hoffen.

Unter-Flockenbach II – FV Biblis

Bei den Biblisern herrschte nach dem 0:7 beim SSV Reichenbach dicke Luft. Dabei hatte der FVB über weite Strecken gegen den Ligaprimus gar nicht schlecht gespielt. „Auch wenn sich das nach so einem Ergebnis etwas blöd anhört, war der SSV nicht drückend überlegen. Wir hatten einige gute Chancen, haben dazu einen klaren Strafstoß nicht bekommen“, berichtet Trainer Roman Link. „Allerdings haben wir nach dem 0:3 kollektiv aufgegeben und uns richtig ausziehen lassen. So etwas darf einfach nicht passieren, das ist nicht vertretbar und wird intern aufzuarbeiten sein.“

Nach dem 0:1 durch einen verwandelten Foulelfmeter von Elemin Bihorcic (10.) führte der SSV früh und legte kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit durch Bastian Derigs nach (48.). Nach dem 0:3 durch Firat Marankoz (72.) stellten die Bibliser aber sämtliche Gegenwehr ein, der SSV baute seine Führung in der Schlussviertelstunde durch Baris Özdem (75., 80., 85.), Cuma Süngör (78.) auf 7:0 aus.