Die Geste allein zählt im Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung wenig. Das Papier, auf dem es steht, ist nichts wert, wenn im Ernstfall nur Lippenbekenntnisse folgen. Da bleibt dann ein ausfälliger Zuschauer am Spielfeldrand unerkannt. Ja: Das ist eine Anspielung auf einen Spielabbruch im Fußballkreis Bergstraße vor zwei Jahren.

Am 27. Januar 2021 dient der Lockdown vielen Amateurclubs (nicht nur Fußballern) als billiger Vorwand. Denn groß Flagge gezeigt wurde zum Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz bisher selten. Vielmehr ging das Datum irgendwo zwischen Hallensaison und Wintervorbereitung unter. Dabei ist das Mahnen und Erinnern in Zeiten von Verschwörungstheorien wichtiger denn je. Einen Themenschwerpunkt gibt die Nie-wieder-Initiative vor. Die jetzige Pause wäre zudem ein guter Zeitpunkt, um Vereinsarchive zu entstauben.

Oft wird über die Vorbildrolle der Profis gesprochen. Hier läuft zurzeit vieles richtig. Die Regenbogenfahne als Kapitänsbinde? Für den SC Freiburg keine Einmalaktion, sondern ein Anliegen bis (mindestens) Saisonende. Die Frankfurter Eintracht, die Vielfalt und Internationalität schon lange zu ihrem Mantra gemacht hat, arbeitet ihre NS-Jahre in einer Online-Reihe auf. Diese Gesten kommen an, sie zählen also. Und: Sie sind möglich. Auch in Zeiten des Stillstands.

