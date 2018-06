Anzeige

Nordheim/Wattenheim.Als die Saison in der Fußball-A-Liga Ende Mai abgeschlossen war, endete für die SG Nordheim/Wattenheim die schwierigste Runde der vergangenen Jahre. Lediglich 23 Punkte holte die Sportgemeinde in den 30 Spielen, hielt aber als Tabellenvorletzter dennoch die Klasse. Durch die Ergebnisse der anderen Spielklassen hatte die Truppe von Trainer Hamdija Catic Glück, ihren Coach nach zehn Jahren nicht mit mit einem Abstieg in die Fußballrente schicken zu müssen. Der „Südhessen Morgen“ ließ Catic die Saison und seine Zeit bei der SG NoWa noch einmal Revue passieren.

Herr Catic, trotz der wenigsten Punkte der letzten Jahre ist Ihnen ein Abstieg in der letzten Saison als Trainer erspart geblieben. Wie groß war Ihre Erleichterung?

Hamdija Catic Nach über zehn Jahren als Coach der SG Nordheim/Wattenheim hängt Hamdija ‘Mande’ Catic die Fußballschuhe an den Nagel und übergibt den Trainerstuhl der Sportgemeinde an Jens Stark. Catic, der bei DHL in Mannheim beschäftigt ist, leitete die sportlichen Geschicke der SG NoWa seit 2007. Davor trainierte er die Groß-Rohrheimer Alemannia, den TSV Reichenbach und den FV Biblis. „Ich höre aus gesundheitlichen Gründen auf. Die ganzen Jahre haben mir sehr viel Spaß gemacht, ich konnte mit vielen jungen und talentierten Spielern zusammenarbeiten“, sagt Catic. rago

Hamdija Catic: Für mich persönlich war der Klassenerhalt natürlich ein sehr versöhnlicher Abschluss. Vor allem hat es mich aber für die Mannschaft gefreut. Der Abstieg in die B-Liga wäre für den Verein zwar nicht sehr schlimm gewesen, hätte aber dennoch weh getan.