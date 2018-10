Birlikspor gewinnt Kellerduell

Ried.Die SG Hüttenfeld darf sich über die vorzeitige Herbstmeisterschaft in der Fußball-C-Liga freuen. Im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des SSV Reichenbach verbuchte die Elf von Spielertrainer Jury Mai einen 2:0 (1:0)-Erfolg. Die Reserve der Bürstädter Eintracht mischt als Vierter nach einem 5:2 (3:2) bei der SG Wald-Michelbach II weiter oben mit. Im Tabellenkeller schöpft Birlikspor Biblis nach einem 5:3 (3:0)-Sieg im Derby beim SV Bobstadt neue Hoffnung – dem unterlegenen Schlusslicht fehlen dagegen schon sieben Punkte zum Vorletzten. Der FV Biblis II bleibt trotz einer 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen die SG Gronau über dem Strich.

SG Hüttenfeld – Reichenb. II 2:0

„Das war ein Arbeitssieg. Wir haben uns ein bisschen schwergetan“, erklärte Hüttenfelds Trainer Jury Mai nach dem Heimdreier gegen Reichenbach II, der unterm Strich nie gefährdet war. „Der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können. Wir hatten drei, vier richtig gute Chancen, bei denen wir nicht konsequent genug waren. Drei weitere Dinger hat Reichenbachs Torwart stark gehalten. Aber wir haben die drei Punkte – das ist das, was vor dem schweren Spiel in Gras-Ellenbach zählt“, präzisierte Mai.

In der 27. Minute kam Tobias Lerchl im gegnerischen Strafraum zu Fall – der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Vom Punkt präsentierte sich SGH-Torjäger Kevin Rathgeber eiskalt und traf zur 1:0-Führung. Die Vorentscheidung fiel erst eine Viertelstunde vor Schluss, als der eingewechselte Andreas Rünger auf 2:0 stellte (75.).

SV Bobstadt – Birlikspor Biblis 3:5

Bobstadts Trainer Mirco Geschwind war ratlos. „Ich habe selten ein Spiel gesehen, das wir so überlegen geführt haben. Bevor das 0:1 fällt, müssen wir schon 3:0 führen. Wir hatten so viele Chancen – das habe ich noch nicht erlebt. Unsere schwache Chancenverwertung zieht sich leider durch jede Partie“, meinte der SVB-Coach nach der zehnten Niederlage in Folge. Das Spiel mag Bobstadt gemacht haben – die Tore erzielten aber zunächst nur die Gäste. Zur Pause stand es 3:0 für Birlikspor. Nach einer guten Stunde führte Biblis 5:0 – die Messe schien gelesen. Ein Doppelpack von Christian Klein (60./64.) und ein Treffer von Abdoulaye Nolwenn Drame zum 3:5 (70.) ließen jedoch wieder Spannung aufkommen.

FV Biblis II – Gronau 0:2

Die Enttäuschung beim Zwölften Biblis II (13 Punkte) war groß – und das war durchaus verständlich, denn die A-Liga-Reserve zeigte sich gegen den Sechsten Gronau (28) über weite Strecken auf Augenhöhe. Vor allem in der zweiten Hälfte hätte Biblis II die Partie in seine Richtung wenden können, beim Stand von 0:1 trafen die Hausherren den Pfosten. „Das hätte nicht sein müssen“, kommentierte FVB-Spielertrainer Sven Sauer den Endstand. Stefan Steinbacher hatte in Minute 40 für die Gästeführung gesorgt. Jan Scheuermann legte kurz vor Schluss das 0:2 nach (90.+2).

Wald-Mich. II – Et. Bürstadt II 2:5

30 Punkte, Platz vier – für die Eintracht-Reserve kann es so weitergehen. „Das war ein verdienter Sieg, der höher ausfallen hätte können. Aber wollen wir uns bei fünf Toren nicht beschweren“, erklärte Bürstadts Spielertrainer Amir Nur, der nur das Defensivverhalten bei den Gegentreffern bemängelte: „Da haben wir zweimal gepennt.“ Nils Helfrich schoss Wald-Michelbach II früh in Front (2.) und glich später zum 2:2 aus (42.). Valon Bajrami (4.), Anthony Staudigl (20./70.), Daniel Patti (44.) und Mergim Dzackaj (51.) hielten für die Eintracht dagegen. cpa

© Südhessen Morgen, Montag, 29.10.2018