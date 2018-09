Birlikspor will trostlose Bilanz aufpolieren

Biblis.Als einzige der 16 Mannschaften in der Fußball-C-Liga steht Birlikspor Biblis noch ohne Punkt da. Die Bilanz nach sechs absolvierten Punktspielen ist verheerend: Mit sechs Niederlagen und einer Torbilanz von 8:28 schließt die Elf von Trainer Deniz Yilmaz die Tabelle ab.

Hopfen und Malz ist für Birlikspor allerdings noch nicht verloren. Zum ebenfalls noch sieglosen Aufsteiger SV Bobstadt (14:38 Tore) fehlen der Yilmaz-Elf nur zwei Zähler, der Drittletzte SV Eintracht Zwingenberg (6:11 Tore) hat auch nur drei Punkte Vorsprung – und zur Reserve der KSG Mitlechtern (4:10) weist Birlikspor gerade einmal vier Punkte Rückstand auf.

Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Zwingenberg kann Birlikspor am heutigen Donnerstag (19.30 Uhr) viel Boden gutmachen. Die Begegnung hätte eigentlich am zweiten Spieltag am 12. August steigen sollen, wurde aber wegen einer Kino-Veranstaltung im Bibliser Pfaffenau-Stadion kurzfristig abgesagt.

Kuriose Spielabsage

Dass es überhaupt zu einer Neuansetzung kam – und nicht etwa zu einer Wertung gegen den gastgebenden Verein, der für die Durchführung seiner Heimspiele verantwortlich ist –, verdankt Birlikspor der Einschätzung der Klassenleitung. Sie sieht die Schuld für die Spielabsage nicht nur bei Birlikspor. Die Veranstaltung auf dem Bibliser Kunstrasenplatz sei zwar lange geplant gewesen – über die Durchführung sei der Verein jedoch erst spät informiert worden, hieß es auf Nachfrage dieser Zeitung. „Durch einen Kommunikationsfehler musste das Spiel wiederholt werden“, fasste Klassenleiter Reiner Held zusammen.

Sportlich sollte Birlikspor, das am Sonntag der SG Gronau zu Hause mit 0:3 unterlag, gewarnt sein. Zwingenberg verlor zuletzt fünfmal in Folge, jedoch nie mit mehr als zwei Treffern Unterschied. Außerdem haben die Bergsträßer einen 3:2-Heimerfolg gegen Eintracht Bürstadt II am ersten Spieltag vorzuweisen.

