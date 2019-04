Bitter für den FC Olympia

ried.In der Fußball-B-Liga Bergstraße steht der FC Olympia Lampertheim nach seiner Mörlenbach-Woche mit leeren Händen da. Nachdem am vergangenen Sonntag bereits das Spiel beim TSV im Mörlenbacher Gemeindeteil Weiher mit 3:4 verlorenging, gab es am Donnerstagabend auch gegen den SV/BSC Mörlenbach nichts zu erben. 2:5 hieß es am Ende einer Begegnung, in der die Gäste aus dem Odenwald wesentlich mehr vom Spiel hatten. „Unsere Niederlage geht in Ordnung. Die Leistung meiner Mannschaft empfand ich damals dabei gar nicht einmal so schlecht und mir hat imponiert, dass sich meine Spieler nie aufgegeben haben“, konstatierte Lampertheims Trainer Thomas Düpre.

Wesentlich besser gelaunt ging sein Trainerkollege Tobias Heer ins Osterwochenende: „Wir haben hinten sehr kompakt gestanden und so die gefürchteten Lampertheimer Konter kaum zugelassen.“ Dreh- und Angelpunkt des Mörlenbacher Spiels war Sebastian Müller, der beim Nachwuchs von Eintracht Frankfurt ausgebildet worden ist und zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts einige Jahre lang Wegbegleiter der heutigen Eintracht-Ikone Marco Russ war.

Der geordnete Spielaufbau der Mörlenbacher trug bereits in der 18. Minute Früchte, als Timo Spies mit einem Schuss ins lange Eck zum 0:1 traf. 35 Minuten waren gespielt, als Michael Reichardt aus kurzer Distanz das 1:1 gelang.

Drei Rote Karten

Nach einem Eigentor des Lampertheimers Quasim Safi stand es in der 37. Minute 1:2 und noch vor der Halbzeitpause schlug Timo Spies erneut zu – 1:3. Als Luciano Monachello in der 50. Minute das 1:4 gelang, war die Begegnung für die Gäste bereits entschieden. Zumal Lampertheims Benjamin Bovers in der 54. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte sah. Doch wenn ein Zuschauer nun gegangen wäre, hätte er etwas verpasst: Quasim Safi machte in der 60. Minute nämlich seinen Eigentor-Fehler gut und drosch den Ball aus 30 Metern Torentfernung bei äußerst spitzem Winkel in die Maschen und markierte mit diesem sehenswerten Treffer das 2:4.

Doch die tapferen Olympianer wurden immer weniger. Und da nun auch Justin Ekkerink (Foulspiel und Meckern) und Tolga Boztepe (wiederholtes Foulspiel) die gelbrote Karte sahen, hatten die Mörlenbacher leichtes Spiel und in Nikola Sapina (90.) ihren Schützen zum 2:5-Endstand. hias

