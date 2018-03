Anzeige

Groß-Rohrheim.Rückschlag für den TV Groß-Rohrheim im Kampf um die Meisterschaft in der Handball-Bezirksliga A: Bei der TG Eberstadt unterlag das Team von Trainer Sascha Holdefehr deutlich mit 23:30 (9:14). Damit steht der TVG nur noch auf Grund eines mehr ausgetragenen Spiels auf Rang eins mit 34:6 Punkten vor der Tvgg Lorsch (33:5), die im Verfolgerduell gegen den Liga-Dritten Bensheim mit 35:33 gewann. Damit steigt die Spannung vor der nächsten Partie nach der kurzen Osterpause. Dann erwartet Groß-Rohrheim die Klosterstädter zum ultimativen Spitzenspiel.

Nicht mitwirken wird dann Leistungsträger Lukas Baumann, der sich bereits in der fünften Minute in Eberstadt eine Knieverletzung zuzog. „Das sah gar nicht gut aus“, so Holdefehr. Eine erste Diagnose deutet auf einen Kreuzbandriss hin, weitere Untersuchungen sollen noch vor Ostern Gewissheit bringen. „Wenn wir einfach nur in Eberstadt verloren hätten, dann hätte ich gesagt: Mund abputzen, weitermachen. So aber ist es natürlich doppelt bitter. Ich drücke Lukas die Daumen, dass es kein Kreuzbandriss ist“, meinte der TVG-Coach nach dem gebrauchten Tag. „Wir waren einfach schlecht. Da gibt es nichts zu beschönigen.“

„Nicht als Team aufgetreten“

Aus seiner Kritik wollte Holdefehr nur Torhüter Alexander Wägerle ausnehmen, „der einen guten Job gemacht hat“. Mit der Deckungsleistung war der Trainer nur in der ersten Viertelstunde einigermaßen zufrieden, mit seinem Angriff überhaupt nicht. „Wir fanden zu keiner Zeit ins Spiel, sind nicht als Team, als echte Einheit aufgetreten“, bemängelte Holdefehr zudem. „Das moniere ich nun schon seit Wochen, aber wenn man immer gewinnt, verhallen solche Warnungen. Vielleicht war das jetzt der nötige Schuss vor den Bug, um im Saisonendspurt wieder die Leistung an den Tag zu legen, die wir können.“