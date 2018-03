Anzeige

Ried.Während Tabellenführer TTC Groß-Rohrheim in der Bezirksoberliga-Gruppe 1 am Wochenende spielfrei ist, setzt Absteiger TV Bürstadt seine Abschiedstournee fort. Am Sonntag (10 Uhr) kommt der Achte TTC Langen II ins Ried. In der Bezirksliga-Gruppe 1 steht nach einem 0:9 gegen Topspin Lorsch II auch Bürstadts zweites Herrenteam als Absteiger fest. Die SG Hüttenfeld kassierte eine 7:9-Heimniederlage gegen die SVG Nieder-Liebersbach. Im Gipfeltreffen der Bezirksklasse-Gruppe 1 verlor der TTC Lampertheim III zu Hause gegen den VfR Fehlheim III mit 4:9. Bürstadt III landete mit einem 9:6 beim TTC Hornbach einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf, unterlag am Montagabend jedoch Primus Fehlheim III mit 2:9.

Bezirksoberliga, TV Bürstadt: Im vorderen Paarkreuz werden die TVB-Herren am Sonntag (10 Uhr) beim Heimspiel gegen Langen II auf Adrian Ziegler verzichten müssen, der für Prüfungen paukt. „Unter diesen Umständen ist Langen der Favorit, aber wir schauen, was möglich ist“, meint TVB-Kapitän und Abteilungsleiter Frank Rosenberger.

Bezirksliga, SG Hüttenfeld: In einer durch und durch ausgeglichenen Partie gaben beim 7:9 gegen Nieder-Liebersbach die Doppelpaarungen den Ausschlag. Im Schlussduell unterlagen die Hüttenfelder Gwen Steier/Malte Böck dem Gäste-Duo Tobias Rotter/Thomas Hassel mit 10:12 im fünften Satz. Bereits den Doppelauftakt hatten die Odenwälder mit 2:1 für sich entschieden. Die SGH (jetzt 20:14 Punkte) bleibt damit Dritter. Am Samstag (16.15 Uhr) schaut der Zweite TSV Ellenbach (25:9) in Hüttenfeld vorbei.