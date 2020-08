Blick auf Platz eins

Ried.Für die beiden Damen-Teams des TC Biblis stehen Auswärtspartien an, der TC Bürstadt bleibt noch spielfrei.

TV Odernhausen – TC Biblis (Sonntag, ab 9 Uhr): Für die Bibliserinnen geht es in diesem Jahr eigentlich nur um die berühmte „Goldene Ananas“. Nach oben ist eigentlich nichts möglich und auch nach unten kann man nicht abrutschen. Die Saison begann für die TCB-Damen nicht einfach, musste man doch die diversen Kontaktbeschränkungen auch auf dem Platz einhalten. Dennoch schlugen sich die Bibliser Damen wacker, nach einem Unentschieden gegen BG Dieburg verlor man beim TC Wetzlar. Morgen steht die zweite Auswärtsfahrt an. Dabei muss das Quartett um Kapitänin Ann-Kathrin Thoma beim Tabellenschlusslicht TV Odernhausen antreten.

TSV Pfungstadt – TC Biblis II (Sonntag, ab 9 Uhr): Noch viel besser verlief der Saisonbeginn für die zweite Bibliser Damengarnitur in der Bezirksoberliga. Beide Spiele vor der Sommerpause konnte das Quartett um Kapitänin Franziska Gärtner gewinnen und steht damit auf dem zweiten Platz – punktgleich mit der Tabellenspitze. Zum Restrundenauftakt reisen Gärtner & Co zum Gruppenschlusslicht TSV Pfungstadt. „Man muss schon sagen, dass die Ferien schnell rumgegangen sind. Wir haben währenddessen aber immer weiter trainiert und gehen gut gerüstet in die nächsten Spiele“, sagt Gärtner. Als Zweiter haben die Bibliserinnen nun auch den Platz an der Sonne im Visier. „Es ist toll, wie es für uns bislang gelaufen ist. Wir machen uns da aber auch keinen Druck. Gegen Pfungstadt werden wir alles geben und hoffentlich wieder gewinnen.“ rago

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.08.2020