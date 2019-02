Bobic verteidigt seine Strategie

Düsseldorf.Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic wundert sich noch immer über die Kritik an seinem Verhandlungsgeschick im Fall des früheren Frankfurter Trainers Niko Kovac. „Das Lustige ist, mir wurde vorgehalten, warum kannst du dem Niko Kovac eine Ausstiegsklausel geben für drei, vier Clubs und warum ist die so niedrig“, sagte Bobic beim Branchenkongress SpoBis in Düsseldorf.

Kovac war nach der Vorsaison für eine Ablöse von 2,2 Millionen Euro zum FC Bayern München gewechselt, nachdem er den hessischen Fußball-Bundesligisten zum Pokalsieg und in die Europa League geführt hatte.

„Ob du eine Million mehr oder weniger kriegst, ist doch Jacke wie Hose. Du wirst doch nicht versuchen, einen Trainer gegen seinen Willen zu halten“, erklärte Bobic seine Haltung. Rund um die Bekanntgabe des Kovac-Transfers hatte es Verärgerung gegeben, weil der Coach kurz zuvor einen Abschied noch ausgeschlossen hatte. „Auch die Trainer haben noch ein Streben“, sagte Bobic. dpa

