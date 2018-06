Bobstadt auf Kurs, TCL strauchelt weiter

Anzeige

ried.Am letzten Bezirksoberliga-Spieltag vor der zweimonatigen Sommerpause kassierten das Damenquartett des TC Bürstadt und der Herrenvierer des TC Lampertheim Auswärtsniederlagen. Während die Bürstädterinnen beim TC Grasellenbach mit 1:5 unterlagen, verloren die Spargelstädter beim TCB 2000 Darmstadt ebenfalls mit 1:5. Dagegen blieb der Herrensechser der TG Bobstadt weiter auf Meisterschaftskurs, der TGB gelang gegen TC Münster ein glatter 9:0-Auswärtssieg.

TC Münster – TG Bobstadt 0:9

Auch im vierten Saisonspiel bleibt das Herrensextett der TG Bobstadt das Maß aller Dinge in der Tennis-Bezirksoberliga. Mit einer erneut starken Mannschaftsvorstellung gelang den Bobstädtern beim TC Münster ein glatter 9:0-Auswärtssieg, der den ersten Tabellenplatz sicherte. „Das war wieder ein sehr gutes und eindeutiges Ergebnis. Wir sind momentan einfach gut drauf und vor allem konditionell sehr stark. Dazu kommt, dass unser Teamspirit top ist“, freute sich Bobstadts Spitzenspieler Marvin Werr.

Schon die Einzel liefen eindeutig zugunsten der TGB. Alle sechs Partien gingen problemlos in je zwei Sätzen an die Bobstädter, die den Gesamtsieg dadurch bereits vor den Doppelpartien perfekt machten. Doch auch in den Doppeln ließ der Bobstädter Sechser den Gastgebern des TCM keine Chance und sicherten sich am Ende den dritten glatten Sieg in diesem Jahr. Werr: „Es lief wieder alles perfekt, wir waren relativ schnell fertig.“