Bobstadt.In der Fußball-Kreisliga D hat sich der SV Bobstadt dank eines 5:2-Erfolgs über den VfB Lampertheim II die Meisterschaft gesichert. Ehe die Elf von Spielertrainer Michael Wahlig diesen Erfolg jedoch feiern konnte, bedurfte es aber eines harten Stücks Arbeit. Denn zunächst hatten die Lampertheimer mehr vom Spiel. In der achten Minute gingen die Spargelstädter durch Dewran Kisin mit 1:0 in Führung gingen. 14 Minuten später hieß es gar 2:0, denn auch Patrick Bache überwand Bobstadts Torwart Steffen Keiber. Noch vor dem Wechsel aber gelang dem SVB der Ausgleich durch Hussein Tutay (27.).

Dem selben Akteur glückte in der 55. Minute das 2:2. Danach lief Mergin Dzackaj zur Hochform auf und besiegelte nach seinen drei Treffern in der 55., 58. und 63. Minute das Schicksal der VfB-Reserve. Mit diesem Erfolg kehren die Bobstädter auf direktem Wege in die Kreisliga C zurück. Erster Anwärter auf den zur Relegation berechtigenden zweiten Tabellenplatz ist der FC Waldesruh Lampertheim, der mit 3:0 bei der zweiten Mannschaft des VfR Bürstadt gewann. Alle drei Treffer erzielte Parf Ghuncha Gil. hias