Bobstadt macht mit Geschwind weiter

Ried.Der dritte Spieltag der Fußball-C-Liga verteilt sich aufgrund verschiedener Kerwe-Festivitäten über das komplette Wochenende. Los geht es am Freitagabend (19 Uhr) mit dem Heimspiel der SG Hüttenfeld gegen den SV Schwanheim. Am Samstag (15 Uhr) trifft der SV Bobstadt, der Mirco Geschwind zum Cheftrainer befördert hat, zu Hause auf den SSV Reichenbach II. Der FV Biblis II empfängt am Sonntag (13.15 Uhr) die SG Hammelbach/Scharbach. Die Reserve der Bürstädter Eintracht schaut bei Aufsteiger FC Ober-Abtsteinach II vorbei. Am selben Tag um 15.15 Uhr hofft Birlikspor Biblis beim TSV Gras-Ellenbach auf Zählbares.

Bobstadt – Reichenbach II

„Mirco Geschwind bleibt unser Trainer“, stellt Bobstadts Vorsitzender Marc Merl vor dem Kerwe-Heimspiel klar. Mit dem 41-jährigen Gymnasiallehrer, der bislang als Co-Trainer von Michael Wahlig fungierte, entscheidet sich der Aufsteiger für eine naheliegende interne Lösung. „Mirco ist seit 1997 im Verein, genauso lange wie ich. Er hatte letztes Jahr ein Angebot, woanders als Trainer einzusteigen. Jetzt bekommt er hier seine Chance.“ Dankende Worte richtet Merl an Wahlig, der Anfang vergangener Woche sein Spielertrainer-Amt niedergelegt hatte: „Ich wäre mit Michael durch die Runde gegangen und hatte keinen Bedarf gesehen, den Trainer zu wechseln. Der Draht zur Mannschaft war wohl nicht mehr da, deshalb hat er im Gespräch mit uns die Reißlinie gezogen.“ Als Geschwinds „Co“ wirkt fortan Christian Klein. Auch der Mittelfeldspieler ist ein langjähriges SVB-Mitglied.

Für das Heimspiel gegen Reichenbach II hoffen die Bobstädter nach einem 1:1 gegen Mitlechtern II und einer 3:4-Niederlage in Auerbach auf den ersten Dreier. In Auerbach hatte der SVB 3:1 geführt. „Dann war die Kondition am Ende. Aber es wird von Spiel zu Spiel besser“, glaubt Merl, der von einem „leichten Vorteil“ auf dem heimischen Naturrasen ausgeht: „Wir wollen mit guter Laune auf die Kerwe gehen und dürfen niemanden unterschätzen.“

FV Biblis II – Hamm./Sch.

Ein schwaches 1:3 gegen Hüttenfeld, dann ein souveränes 5:0 gegen Schwanheim – aus den ersten Ergebnissen der SG Hammelbach/Scharbach wird man nicht unbedingt schlau. „Sie haben gegen einen Titelanwärter verloren, während Schwanheim wohl eine schwere Saison vor sich hat“, versucht Biblis’ Spielertrainer Sven Sauer die Resultate einzuordnen. Die FVB-Reserve will an ihren 5:1-Auftaktsieg gegen Auerbach II und – zumindest was die Leistung betrifft – an das 0:0 gegen Reichenbachs Zweite anknüpfen. „Da hat nur das Toreschießen gefehlt, ansonsten war das sehr angenehm anzuschauen“, findet Sauer. Am Sonntag seien „ein paar Spieler“ unterwegs, erklärt der Coach. „Allerdings ist unsere erste Mannschaft spielfrei und ein paar Leute, die zuletzt gefehlt haben, kommen wieder zurück. Wir sind gut aufgestellt, müssen aber auf der Hut sein.“

Hüttenfeld – Schwanheim

Für Schwanheim ist es das zweite Gastspiel innerhalb von 72 Stunden. Am Dienstagabend kamen die Bensheimer bei Hammelbach/Scharbach mit 0:5 unter die Räder. Hüttenfeld will nach den Erfolgen gegen Hammelbach/Scharbach (3:1) und Ober-Abtsteinach II (6:0) die früh ergatterte Spitzenposition behaupten und im Kerwespiel nachlegen.

Gras-Ellenb. – Birlikspor

Zwei Wochen nach dem 2:4 bei Aufsteiger Italia Bensheim trifft Birlikspor mit Gras-Ellenbach auf ein Team, das zum erweiterten Favoritenkreis zählt. cpa

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.08.2018