Bobstadt optimistisch

Ried.Nachdem der Herrensechser der TG Bobstadt am vergangenen Sonntag noch pausieren durfte, soll morgen in der Auswärtspartie bei RW Giessen II die Tabellenführung in der Gruppenliga zurückerobert werden. In der Bezirksoberliga hofft das Sechserteam des TC Bürstadt gegen den TC Groß-Zimmern auf den ersten Sieg. Außerdem empfängt der TC Biblis den SV Darmstadt/Eberstadt II und der TC Hofheim den TC Rüsselsheim II. Für den TC Lampertheim steht eine Auswärtsfahrt zur TuS Griesheim IV an (alle Partien ab 9 Uhr).

RW Giessen II – TG Bobstadt

Hochmotiviert starten die Bobstädter in die Restrunde. Bei RW Giessen will das Sextett um Kapitän Thomas Bär die Tabellenführung zurückerobern, um weiter im Rennen um die Meisterschaft in der Gruppenliga bleiben zu können. „Diesen Auswärtssieg haben wir fest eingeplant. Wir brauchen da überhaupt keine Angst zu haben, denn wir haben in den Sommerferien gut durchtrainiert“, gibt sich Bär vor dem Auswärtsspiel optimistisch.

TC Bürstadt – TC Groß-Zimmern

Bislang verlief die Bezirksoberliga-Runde für den Herrensechser des TC Bürstadt noch glücklos. Die ersten beiden Saisonspiele verlor der TCB glatt, in der vergangenen Woche war es dann knapp, doch am Ende kassierte das Sextett um Mannschaftsführer Kyrstof Benes auch gegen die TG Crumstadt die dritte Niederlage. In den noch ausstehenden beiden Heimpartien soll nun mindestens ein Sieg her. Morgen empfangen die Bürstädter den TC Groß-Zimmern. „Wir wollen möglichst viele Punkte holen, vielleicht springt dann dabei unser erster Sieg heraus. Wir können auf jeden Fall mit einer starken Mannschaft antreten und bekommen mit Christian Erbächer, der eigentlich für unsere H40 spielt, noch einen sehr starken und erfahrenen Ersatzspieler dazu“, sagt Benes.

TC Biblis – SV Da-Eberstadt II

In der Bezirksligagruppe der Sechser-Mannschaften steht für den TC Biblis morgen eine Heimpartie gegen den punktgleichen Tabellennachbarn aus Darmstadt-Eberstadt auf dem Plan. „Unser Ziel ist es, unseren dritten Platz zu behaupten“, sagt TCB-Kapitän Max Schneider.

In der gleichen Gruppe empfängt der TC Hofheim (7.) Tabellenschlusslicht TC Rüsselsheim II zum Kellerduell.

Griesheim IV – TC Lampertheim

Nach zwei Siegen und einer Niederlage hat sich der TC Lampertheim auf dem dritten Tabellenplatz in der Bezirksligagruppe der Viererteams festgesetzt. rago

