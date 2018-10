Bobstadt sehnt Winterpause herbei

Ried.Eine Woche nach der 0:16-Klatsche im Derby bei Eintracht Bürstadt II wartet auf Schlusslicht SV Bobstadt in der Fußball-C-Liga das nächste Riedduell. Der Aufsteiger empfängt den Vorletzten Birlikspor Biblis. Tabellenführer SG Hüttenfeld hat den SSV Reichenbach II zu Gast. Der FV Biblis II erwartet die SG Gronau, die 1b-Elf der Bürstädter Eintracht schaut bei der SG Wald-Michelbach II vorbei.

SV Bobstadt – Birlikspor Biblis

Zwei Zähler, 18:76 Tore, seit neun Spielen ohne Punktgewinn – die Bilanz des SVB ist verheerend. Fataler als die bisherige Ausbeute ist wohl nur der Umstand, dass Besserung weit und breit nicht in Sicht ist. „Ich habe nicht mehr durchgezählt, aber mehr als zehn Ausfälle sind es im Moment auf jeden Fall“, erklärt Spielertrainer Mirco Geschwind, der jetzt auch auf Patrick Rudi (Operation) verzichten muss. „Wir hangeln uns in die Winterpause. Für die Restrunde stehe ich mit fünf, sechs Spielern in Kontakt, die Interesse haben oder zurückkommen wollen“, meint Geschwind – und kritisiert die Trainingsmoral, die in Folge des anhaltenden Misserfolgs gelitten hat: „Ich habe die Hoffnung, dass wir die Wende schaffen können. Allerdings müsste dazu jeder mehr Elan an den Tag legen.“

Gegen Birlikspor (sechs Punkte) wäre es schon als Erfolg zu werten, wenn die Bobstädter den Vier-Punkte-Rückstand zum Vorletzten halten können. Auch die Bibliser haben enorme Probleme mit der Trainingsbeteiligung, vor dem Trainerwechsel von Deniz Yilmaz zu Nurhak Dogan fiel eine Einheit nach der anderen aus. „Ich gehe davon aus, dass Birlikspor uns den Todesstoß verpassen will“, so Geschwind.

SG Hüttenfeld – Reichenbach II

Die Einweihung des neuen Winterrasens endete für die SGH mit einem 1:6 gegen die U 23 des SV Waldhof, dem Primus der Landesliga Rhein-Neckar. „Wir haben vier A-Jugendspieler eingesetzt, die einen guten Eindruck hinterlassen haben. Der neue Rasenplatz liegt sehr gut da, so dass wir wieder über die volle Distanz trainieren können“, freute sich SGH-Coach Jury Mai. Ein Gespräch mit Kreisschiedsrichterobmann Karlheinz Dörsam bezüglich der Sperre von Michael Haas (wir berichteten) fand laut Mai nicht statt.

Den SSV kann der Coach schlecht einschätzen. „Sie haben gute Ergebnisse erzielt, aber auch Klatschen kassiert“, meint der Übungsleiter und merkt an: „Wir schauen auf uns und wollen gewinnen.“

Wald-Michelb. II – Et. Bürstadt II

Beim Achten Wald-Michelbach II (18) will der Vierte Bürstadt II (27) den Schwung auf dem 16:0-Torfestival gegen Bobstadt mitnehmen.

FV Biblis II – Gronau

„Wir treffen auf eine eingeschworene Truppe“, sagt Sven Sauer, der FVB-Spielertrainer vor dem Heimauftritt gegen Gronau. cpa

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.10.2018