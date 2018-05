Anzeige

Ried.Wenn morgen der zweite Saisonspieltag in der Tennis-Bezirksoberliga ausgetragen wird, hofft der Damenvierer des TC Bürstadt nach der Niederlage zum Rundeneinstand auf das erste Erfolgserlebnis. Höhere Ambitionen hat dagegen der Herrensechser der TG Bobstadt, der beim Heimspiel gegen den TC Bad König die Tabellenführung verteidigen will. Der Herrenvierer des TC Lampertheim bleibt hingegen spielfrei.

TG Bobstadt – TC Bad König

Der neu zusammengesetzte Herrensechser der Bobstädter hat die Saison gleich mit einem Paukenschlag begonnen: Mit einem glatten Heimsieg bezwang das TGB-Team den TC Kelsterbach und setzte sich an die Spitze der Tabelle. „Wir freuen uns sehr, dass uns so ein Start geglückt ist“, freut sich Kapitän Thomas Bär über den gelungenen Einstand. Morgen steht für die Bobstädter erneut ein Heimspiel auf dem Plan. Diesmal gastiert der TC Bad König auf der TGB-Anlage und Bär rechnet erneut mit einem klaren Sieg: „Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht gewinnen sollten. Ob es wieder ein 9:0 wird muss man abwarten, denn im Tennis kann man ja schnell auch mal ein Einzel verlieren. Wir wollen aber unbedingt gewinnen, da ja danach das schwere Auswärtsspiel gegen den TC Viernheim ansteht und dafür wollen wir uns in eine gute Ausgangslage bringen. Unter Umständen könnte das dann ja schon saisonentscheidend sein.“ Personell setzen die Bobstädter auf die gleiche Mannschaft wie am ersten Spieltag. „Wir werden da nichts groß ändern. Ich hoffe auf einen überzeugenden Heimsieg und die Verteidigung der Tabellenführung.“

TC Bürstadt – Svs Griesheim

Für den Damenvierer des TC Bürstadt verlief der Rundenauftakt etwas anders als geplant. Das Quartett um Kapitänin Celine Gebhardt verlor ihr Heimspiel gegen den TC Gersprenztal mit 1:5 und fand sich am Tabellenende wieder. Morgen wartet das nächste Heimspiel auf die Bürstädterinnen. Dabei empfangen sie den Svs Griesheim, der am ersten Spieltag gegen Spitzenreiter Bensheim ebenfalls eine 1:5-Niederlage einstecken musste. rago