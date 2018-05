Bobstädter Einstand nach Maß

Anzeige

Nachdem auch Lukas Hefter und Dennis Hess ihre Einzel durchbrachten, stand der Bobstädter Gesamtsieg schon vor den Doppelpartien fest, doch auch hier überließ der TGB-Sechser den Gästen aus Kelsterbach keine Punkte. Rank: „In den Doppeln müssen wir uns noch etwas finden, haben da aber viele Optionen. Wir werden auch in den nächsten Partien einige neue Varianten prüfen. Insgesamt ist es für uns aber super gelaufen, wir sind sehr zufrieden.“

TC Lampertheim – Büttelborn 2:4

In der Bezirksoberligagruppe der Viererteams hat das Herrenteam des TC Lampertheim einen erfolgreichen Einstieg in die neue Saison verpasst. Der Vierer um Kapitän Philipp Strehle kassierte zum Rundeneinstand eine 2:4-Heimniederlage gegen den SKV und reiht sich damit vorerst auf dem fünften Tabellenplatz ein. In den Einzeln brachte lediglich Mannschaftsführer Strehle sein Einzel durch, alle anderen Einzelpunkte gingen an das Team aus Büttelborn. Anschließend sicherte sich der SKV gleich das erste Doppel und damit den Gesamtsieg.

TC Bürstadt - TC Gersprenztal 1:5

Auch der Damenvierer des TC Bürstadt startete mit einer Heimniederlage in die neue Saison. Mit 1:4 unterlagen die Bürstädterinnen gegen den TC Gersprenztal und stehen nach dem ersten Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz der Gruppe. Lediglich Caroline Jahr verhinderte mit ihrem Einzelsieg in zwei Sätzen die glatte Niederlage. rago

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 09.05.2018