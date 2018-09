Bobstädter sehen viermal Rot

Ried.Mit fünf Roten Karten ist das Ried-Derby zwischen Tabellenführer SG Hüttenfeld und dem Vorletzten SV Bobstadt in der Fußball-C-Liga zu Ende gegangen. Sportlich gab es keine Überraschung: Der 4:0-Heimsieg war Hüttenfelds siebter Dreier im siebten Spiel. Den dritten Erfolg in Folge heimste die Reserve der Bürstädter Eintracht ein – 3:0 gegen KSG Mitlechtern II. Der FV Biblis unterlag mit 1:2 bei der SG Wald-Michelbach II, Schlusslicht Birlikspor kassierte ein 0:3 gegen Gronau.

SG Hüttenfeld – SV Bobstadt 4:0

„Fünf Rote Karten in einem Spiel habe ich noch nicht erlebt. Alle Platzverweise waren aber berechtigt. Davor und danach war es ein faires Spiel“, meinte SGH-Trainer Jury Mai. Dem Schiedsrichter machte Hüttenfelds Coach nur einen Vorwurf: „Er hatte uns vor dem Spiel gesagt, dass er ein Freund der englischen Spielweise sei. Er hätte aber früher durchgreifen müssen.“ Laut Mai gab es in der 81. Minute während eines Duells zwischen SGH-Kapitän Julius Klute und zwei Bobstädtern „auf die Knochen“. Als der Ball im Aus war, schmiss Klute einem Gegenspieler das Spielgerät an den Rücken. Daraufhin eskalierte die Lage: Zwischen Tumulten und einer Schiedsrichterbeleidigung durch Bobstadts Lars Conrad flogen Hüttenfelds Klute sowie die SVB-Akteure Conrad, Gideon Osabouhien, Mamadou Foula Barry und Patrick Rudi vom Platz. „Wir machen ein gutes Auswärtsspiel und schwächen uns dann so. Das wird uns angesichts unserer angespannten Personallage richtig weh tun. Das geht gar nicht“, sagte SVB-Trainer Mirco Geschwind. Tobias Lerchl (7./42./83.) und Kevin Rathgeber (64.) machten sportlich alles klar. Zudem parierte SVB-Keeper Timo Schmitzer einen Strafstoß von Klute (68.). Spielerisch überzeugte Hüttenfeld seinen Trainer nicht. „Positiv ist nur, dass wir das Spiel gewonnen haben. Von unserer Vorstellung bin ich enttäuscht. Wir waren zu statisch“, so Mai.

Et. Bürstadt II – Mitlechtern II 3:0

Ein Selbstläufer war Bürstadts dritter Sieg in Serie nicht. „In der ersten Halbzeit hatte Mitlechtern II zwei, drei klare Konterchancen und hätte in Führung gehen müssen“, räumte Eintracht-II-Spielertrainer Amir Nur ein. In Hälfte zwei steigerte sich die Eintracht-Reserve – und siegte nach den Toren von Anthony Staudigl (57.), Marco Keim (82.) und Valon Bajrami (88.) letztlich verdient.

SG Wald-Mich. II – FV Biblis II 2:1

„Wir hatten drei Aluminiumtreffer, das war sehr unglücklich“, fand FVB-II-Spielertrainer Sven Sauer, dass „wir uns einen Punkt verdient gehabt hätten“. Die SG-Treffer durch Markus Wichan (53.) und Ümüt Yilmaz (70.) machten den Gästen einen Strich durch die Rechnung. Nach Sauers Anschlusstreffer zum 1:2 (89.) passierte nichts mehr.

Birlikspor Biblis – Gronau 0:3

Ein Doppelpack von Thorsten Knapp (23./42.) und das 0:2 durch Alexander Russ (28.) hieven die SG auf Platz zwei. Für Birlikspor war es die sechste Niederlage im sechsten Match. cpa

