Bobstädter wollen ihren Fans etwas zurückgeben

Ried.In der Bezirksoberliga endet morgen die Tennis-Saison. Vor dem Saisonfinale steht der Herrensechser der TG Bobstadt als Meister und künftiger Gruppenligist bereits fest, dem Damenvierer des TC Bürstadt droht dagegen der Abstieg. Für das Herrenquartett des TC Lampertheim gibt es noch eine Minimalchance auf den Klassenerhalt.

TG Bobstadt – TC Heppenheim

Eigentlich hatte Thomas Bär, Mannschaftsführer bei der TG Bobstadt, mit einem Endspiel am letzten Spieltag gerechnet. Bereits früh in der Saison hatten die Bobstädter den Sechser aus Heppenheim als härtesten Konkurrenten im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg ausgemacht. Dann verloren die Kreisstädter jedoch gegen den SV Darmstadt-Eberstadt und aus dem vermuteten Zweikampf entwickelte sich ein Dreikampf, den die Bobstädter am vergangenen Sonntag für sich entschieden. Zwar könnten die Heppenheimer bei einem Auswärtssieg gegen die TGB noch mit Bobstadt gleichziehen, eingeholt werden können Bär & Co aber selbst bei einer Niederlage wegen der komfortablen Matchpunkte-Bilanz nicht mehr.

„Vielleicht haben die Heppenheimer Darmstadt-Eberstadt unterschätzt und sind dort deshalb nicht mit der besten Mannschaft angetreten. Wir hoffen aber, dass sie bei uns noch einmal alles geben werden und uns im letzten Saisonspiel noch einmal einen guten Fight liefern“, sagt Bär. Nach dem Match werden die Bobstädter die Meisterschaft und den Aufstieg feiern. „Nachdem beim letzten Heimspiel zwischen 70 und 80 Zuschauer auf der Anlage waren, hoffen wir erneut auf viel Publikum. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt, wir wollen den Zuschauern nach dieser tollen Saison auch etwas zurück geben“, verspricht Bär.

BW Bensheim – TC Bürstadt

Für den Bürstädter Damenvierer endet die Runde mit einem Auswärtsspiel gegen den Gruppenprimus BW Bensheim. In dieser Saison lief es für die Bürstädter nicht gut, als Tabellenvorletzter muss das Quartett um Kapitänin Celine Gebhardt höchstwahrscheinlich absteigen. In Bensheim wird der TCB vermutlich nicht viel auszurichten haben, stehen die Gastgeberinnen im Aufstiegskampf selbst unter Druck.

GSV Gundernhausen – TCL

Auch der TC Lampertheim droht als Tabellenvorletzter in die Bezirksliga abzusteigen. Nur ein hoher Auswärtssieg in Gundernhausen könnte die Spargelstädter noch retten. Dann würde der TCL mit dem GSV gleichziehen und könnte durch das bessere Matchpunkte-Verhältnis dem Abstieg entgehen. rago

