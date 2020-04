Böcks heuern beim VfR an

Bürstadt.Fußball-Kreisoberligist VfR Bürstadt ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden – und zwar in zweifacher Hinsicht. Das Bruderpaar Daniel Böck (Bild) und Dennis Böck folgt auf Goran Barisic, der dem Verein vor wenigen Tagen mitgeteilt hatte, dass er für die kommende Saison nicht mehr zur Verfügung steht.

Dabei wird Daniel (Jahrgang 1989) als Haupttrainer fungieren, sein vier Jahre älterer Bruder Dennis als sein Assistent. „Für die beiden ist das der idealer Einstieg ins Trainergeschäft. Wir versprechen uns einiges von ihnen, denn sie sollen die Mannschaft in allen Belangen weiterentwickeln. Verbesserungsmöglichkeiten gibt es viele“, sagt der VfR-Vorsitzende Klaus Gassert, der unterstreicht, dass sein Verein mit dem neuen Trainerduo zurück in die obere Tabellenhälfte der Kreisoberliga will.

Die Böcks – das war über viele Jahre ein Spielerduo, das vorwiegend im Darmstädter Raum für Furore sorgte. Während Daniel als Verteidiger spielte, machte Dennis als Torjäger der gegnerischen Abwehr das Leben schwer. Doch inzwischen hat auch Dennis seine Qualitäten als Defensivspieler wiederentdeckt.

Fanden beide über den Kontakt zu Patrick Lipusch einst den Weg zur SG Riedrode, so fühlen sie sich inzwischen beim VfR Bürstadt sehr heimisch. „Diese Lösung bot sich regelrecht an und wir sind der festen Überzeugung, einen guten Griff getan zu haben“, freut sich Klaus Gassert.

Der Verein wird sich darum bemühen, den beiden Trainernovizen einen entwicklungsfähigen Kader zur Verfügung zu stellen. „Wir werden unseren Kader für die kommende Saison aufstocken und verjüngen“, verspricht Gassert. hias (Bild: NIX)

© Südhessen Morgen, Samstag, 11.04.2020