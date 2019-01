Bürstadt fällt zurück

Bürstadt.Für das erste Tischtennis-Damenteam des TV Bürstadt war der erste Rückrundenspieltag in der Hessenliga Süd-West nicht von Erfolg gekrönt. Nach der 3:8-Niederlage beim TTC Biebrich stecken die jungen Südhessinnen als Vorletzter mehr denn je im Tabellenkeller fest. „Wir hatten uns mehr erhofft, das Ergebnis ist ungewöhnlich deutlich ausgefallen. Biebrich hat aber wenig anbrennen lassen. Wir haben gerade am Anfang, wenn eine Chance da war, diese nicht genutzt“, erklärte Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger.

Nach einem 1:1 im Doppelauftakt – für den TVB hatten Claudia Müller/Fabienne Zorn über fünf Sätze gepunktet – scheiterten die Bürstädterinnen vor allem an Thao Tran. Biebrichs Nummer drei besiegte Fabienne Zorn mit 21:19 im vierten Satz und hatte anschließend gegen Laura Wunder (12:10) und Lilly Kern (11:6) jeweils nach fünf Sätzen die Nase vorn. „Sie hat einen Sahnetag erwischt“, fand Rosenberger. Die TVB-Punkte in der Einzelphase holten Wunder und Zorn.

Ohne Rosenberger gegen Lilien

Am Sonntag (11 Uhr) empfangen Bürstadts Damen (5:15 Punkte) den Sechsten SV Darmstadt 98, der mit einem 8:5-Erfolg gegen Schlusslicht TTC Langen III (5:15) auf 8:12 Punkte davonzog. „Der Blick geht nach vorne. Das wird ein vorentscheidendes Spiel“, sagt Rosenberger. Im Spitzenpaarkreuz muss Bürstadt weiter ohne Laura Rosenberger (Prüfungen) auskommen. Für sie soll Lea Höfle einspringen.

In der Bezirksliga-Gruppe 1 startete Bürstadts zweites Damenteam mit einem 7:7 bei der SKG Ober-Mumbach in die zweite Saisonhälfte. Als Siebter mit 8:12 Punkten bleibt Bürstadt II über dem Strich, während die SKG (7:15) den ersten von zwei direkten Abstiegsplätzen belegt. Am Freitagabend (20.15 Uhr) hofft die TVB-Reserve, den Fünften SG Mitlechtern (9:11) auch mit Hilfe des Heimvorteils zu besiegen. „Die Mannschaften sind auf einem Niveau“, meint Rosenberger. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 30.01.2019