Bürstadt glückt die Generalprobe

Ried.Der TTV Topspin Lorsch II kann kommen: Das erste Tischtennis-Herrenteam des TV Bürstadt hat seine Generalprobe für das Bezirksliga-Spitzenspiel gegen Primus Lorsch am Sonntag souverän bestanden. Bei Schlusslicht SVG Nieder-Liebersbach feierten die TVB-Herren einen 9:1-Erfolg. Klassenkamerad TTC Lampertheim III verlor das Verfolgerduell beim VfR Fehlheim III mit 3:9, gewann aber das Derby gegen die SG Hüttenfeld mit demselben Ergebnis. In der Bezirksklasse-Gruppe 1 fingen sich Lampertheims „Vierte“ (4:9) und Bürstadts „Zweite“ (5:9) Niederlagen beim wiedererstarkten TTC Hornbach. In Gruppe 3 greift Bürstadt II nach einem spielfreien Wochenende wieder an. Der Zweite empfängt am Freitagabend (20.15 Uhr) die Reserve der SG Arheilgen, die aktuell auf Rang vier steht.

Bezirksliga-Gruppe 1, TV Bürstadt: Beim 9:1 in Nieder-Liebersbach ließ Bürstadt (jetzt 15:1 Punkte) vom Start weg nichts anbrennen. „In den Doppeln ist Nieder-Liebersbach oft stark, da ging es mit einer 3:0-Führung schon gut für uns los“, erklärte TVB-Kapitän Frank Rosenberger. Nachdem sich Bürstadt auch im vorderen und mittleren Paarkreuz schadlos hielt, stand es schon 7:0 – der Auswärtssieg war nur noch eine Frage der Zeit.

Vor dem Heimspiel am Sonntag (13 Uhr) gegen Primus Lorsch II (16:0 Punkte) sieht Rosenberger die Gäste dennoch als „den klaren Favoriten in der Klasse“ an. „Lorsch wird das Spiel gewinnen und aufsteigen wollen, um mit seiner zweiten Mannschaft nachzuziehen. Wir sind aber gut drauf, werden uns nicht von vornherein geschlagen geben und schauen einfach, was geht“, sagt Rosenberger. Wie in Nieder-Liebersbach wird Epple für Adrian Kreuzer an der Platte stehen.

Bezirksliga-Gruppe 1, TTC Lampertheim III und SG Hüttenfeld: Beim Lampertheimer 9:3-Erfolg über Hüttenfeld musste die SGH wie gehabt ohne Frank Berg und Bernd Hofmann auskommen. Die TTC-Reserve konnte dagegen in Bestbesetzung antreten. Weil Gerhard Blob/Ferhat Gülbenim gegen Gwen Steier/Malte Böck mit 12:10 im fünften Satz gewannen und SGH-Spielführer Volker Berg Lampertheims Routinier Gerhard Blob 7:11 im letzten Satz unterlag, stand es schon früh 4:1 für die Hausherren. Mit 4:12 Punkten belegt Hüttenfeld jetzt Relegationsplatz acht, Lampertheim III ist mit 12:6 Punkten Vierter. Seine dritte Saisonniederlage hatte Lampertheims „Dritte“ im Aufsteigerduell bei Fehlheim III (12:4) bezogen. Ohne Philipp Seiler und Stefan Karb hatte es dort ein 3:9 gesetzt.

Am Samstag (17.15 Uhr) steht Hüttenfeld zu Hause gegen Schlusslicht Nieder-Liebersbach (0:14) unter Zugzwang, Lampertheim III hat am Samstag (19 Uhr) zu seinem Vorrundenabschluss den Vorletzten KSV Reichelsheim (3:13) zu Gast. „Zu Hause sollten wir der Favorit sein“, glaubt TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend.

Bezirksklasse-Gruppe 1, TV Bürstadt III: „Beim 5:9 ist Hornbach in Bestbesetzung angetreten. Da war für uns nichts zu machen“, hielt TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger fest. Während Hornbach (7:7 Punkte) vom letzten auf den siebten Platz kletterte, fiel Bürstadt III auf den drittletzten Platz und somit auf einen Abstiegsrang zurück. Am Freitag (20.15 Uhr) empfängt die TVB-Reserve den Vierten TTC Heppenheim IV. Am Samstag (16 Uhr) schaut Bürstadt III beim Fünften TV Ober-Laudenbach vorbei. „Zu Hause ist für uns eher etwas machbar. Wir wollen etwas mitnehmen und uns eine gute Ausgangslage für die Rückrunde erarbeiten“, erklärt Rosenberger.

Bezirksklasse-Gruppe 1, TTC Lampertheim IV: Wie der TV Bürstadt III fiel auch Aufsteiger Lampertheim IV dem Comeback von Hornbachs Nummer eins Kevin Arnold zum Opfer und verlor 4:9. Die Spargelstädter finden sich jetzt mit 4:14 Punkten auf dem vorletzten Platz wieder. Am Wochenende ist Lampertheims „Vierte“ spielfrei, am 1. Dezember (18 Uhr) kommt der Zweite TSK Rimbach zum letzten Vorrundenmatch in die Sedanhalle.

Bezirksklasse-Gruppe 3, TV Bürstadt II: Wie schon bei der ersten Mannschaft will Rosenberger keinen unnötigen Druck erzeugen, wenn Bürstadts „Zweite“ (13:3 Punkte) zu Hause auf den Vierten Arheilgen II (11:5) trifft. „Arheilgen ist vorn dabei. Wir schauen, was möglich ist“, sagt Bürstadts Abteilungsleiter. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.11.2018