Bürstadt II fordert Primus GSW

Ried.Nach ihrem spielfreien Fastnachtswochenende greifen der TTC Lampertheim III in der Bezirksliga-Gruppe 1 und der TV Bürstadt II in der Bezirksklasse-Gruppe 3 wieder an. Lampertheim III ist am Freitag (20 Uhr) zu Gast beim Vorletzten KSV Reichelsheim. Um 20.30 Uhr steht Bürstadt II bei Tabellenführer TTV Gräfen-/Schneppenhausen/Weiterstadt (GSW) an den Platten. Das erste TVB-Herrenteam, zurzeit Spitzenreiter der Bezirksliga-Gruppe 1, ist erneut spielfrei. Gleiches gilt für die SG Hüttenfeld.

Bezirksliga-Gruppe 1, TTC Lampertheim III: Was sich Lampertheims „Dritte“ vom Gastspiel in Reichelsheim erwartet? „Die nächsten zwei Punkte“, hofft TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend: „Es wird kein Spaziergang. Aber wenn wir in einer einigermaßen guten Aufstellung antreten, sieht es gut aus.“ Als Fünfter mit 17:11 Punkten will Lampertheim III die letzten Zweifel am Klassenverbleib beseitigen. Dem Vorletzten Reichelsheim (5:23) fehlen acht Punkte auf Relegationsplatz acht.

Bezirksklasse-Gruppe 3, TV Bürstadt II: „Wenn wir in Bestbesetzung antreten, können wir bei GSW etwas reißen“, glaubt Frank Rosenberger, der Leiter der Bürstädter Tischtennis-Abteilung. Gleichzeitig warnt er: „Allerdings spielen wir diesmal auswärts. Das Hinspiel haben wir recht klar mit 5:9 verloren. Wir stellen uns auf ein schweres Spiel ein.“

Mit 24:2 Punkten führt der noch ungeschlagene TTV das Klassement an. Alemannia Königstädten III folgt mit 23:3 Punkten auf Relegationsplatz zwei, dann kommen der 1. TTC Darmstadt und Bürstadts „Zweite“, die sich mit je 21:5 Zählern Rang drei teilen. „Wenn wir beim Tabellenführer etwas mitnehmen, ist es auch im Vergleich mit der direkten Konkurrenz ein Big Point“, stellt Rosenberger klar. Besonders gespannt ist er darauf, wie sich seine Schützlinge auf den vorderen Positionen schlagen werden. Mit seiner Nummer eins Matthias Kemmler (Einzelbilanz 22:0) stellt GSW den Top-Spieler der Liga. Auch Dennis Junk auf Position drei (16:4) gehört zu den Leistungsträgern. cpa

