Bürstadt III wacht zu spät auf

Bürstadt.Das dritte Tischtennis-Damenteam des TV Bürstadt wartet weiter auf den ersten Punktgewinn in der Bezirksliga-Gruppe 1. Der Aufsteiger verlor das Kellerduell bei der SKG Zell mit 4:8. Dabei fingen die Bürstädterinnen erst beim Stand von 0:5 an zu punkten. Zweimal Vanessa Holz sowie je einmal Sophie Rosenberger und Maya Schäfer waren im Einzel erfolgreich. Während Bürstadt III nach sechs Niederlagen in sechs Partien mit 0:12 Punkten den letzten Platz belegt, ist Zell mit 2:10 Punkten Vorletzter. Weiter geht es am Freitag, 22. November (20.15 Uhr), mit einem Heimspiel gegen den Dritten BSC Einhausen II. cpa

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.11.2019