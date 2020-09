Bürstadt macht zu viele Fehler

Bürstadt.Noch vor der Partie beim VfR Groß-Gerau hatte Benjamin Sigmund, der Spielertrainer von Eintracht Bürstadt, die Defensivarbeit seiner Mannschaft gelobt – zu Recht, denn in den ersten zwei Partien hatte der Fußball-Gruppenligist nur ein Tor vom Elfmeterpunkt kassiert. Am Donnerstagabend sah es die Eintracht mit dem Verteidigen nicht ganz so eng: Bei Aufsteiger VfR Groß-Gerau bezog die Sigmund-Elf eine klare 0:4 (0:2)-Niederlage.

„Groß-Gerau war ein guter Gegner, der unsere Stellungsfehler konsequent ausgenutzt hat“, fand Sigmund, der seine Truppe in der Anfangsphase durchaus gut im Spiel sah: „Wir waren auf Augenhöhe und hatten auch ein paar Möglichkeiten.“ Den Groß-Gerauer Dennis Hornung, der einen Doppelpack zum 2:0-Pausenstand schnürte (12./29.), habe die Eintracht aber „nahezu eingeladen“, monierte Sigmund: „Wir haben uns sehr eingeschränkt verhalten. Groß-Gerau hat besser als wir gewusst, um was es ging.“

Nils Beißer stellte in Minute 64 auf 3:0 – auch hier verteidigte das Eintracht-Kollektiv nicht mit finaler Konsequenz. Burak Bilgin setzte den Schlusspunkt zum 4:0 (89.). „Wenn ich nicht an meine Leistungsgrenze gehe, habe ich versagt. Das war bei einigen Spielern heute so“, machte Sigmund deutlich. Die Frage, ob bis zum Spiel bei der SG Langstadt/Babenhausen am Sonntag (15.30 Uhr) eine Steigerung möglich sei, beantwortete Sigmund so: „Ohne wird es nicht gehen.“ Während die Eintracht weiter bei vier Punkten (2:6 Tore) steht, ist der Vorjahresdritte Langstadt/Babenhausen mit neun Zählern und 11:3 Treffern in die neue Runde gestartet. „Eine Wursttruppe wird das nicht sein“, stellte Bürstadts Coach klar. cpa

