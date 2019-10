Bürstadt peilt zweiten Coup an

Bürstadt.Viele Worte verliert Frank Rosenberger, der Trainer und Leiter der Tischtennis-Abteilung des TV Bürstadt, nicht, als er auf das nächste Punktspiel des ersten TVB-Damenteams in der Hessenliga Süd-West zu sprechen kommt. „Das ist eine Begegnung, in der unsere Damen zu Hause etwas reißen können“, erklärt Rosenberger vor der Partie der Bürstädter Damen gegen den TTC Bad Homburg am Sonntag (11 Uhr) in der Neuen Jahnturnhalle.

Während die Bürstädterinnen nach einem 7:7-Remis bei Blau-Weiß Lahr und einem 8:3-Erfolg beim SV Darmstadt 98 durchaus selbstbewusst antreten können, muss Bad Homburg alles daran setzen, die 0:8-Niederlage gegen den TTC Langen III wettzumachen. „Langen III ist mit die stärkste Mannschaft“, ordnet Rosenberger die Packung ein, die Bad Homburg vor vier Wochen bezog.

Gute Ausgangslage

Für Bad Homburgs Damen bildet die Partie in Bürstadt den Abschluss eines doppelten Auswärtsspieltags. Am Samstagabend (19 Uhr) ist der TTC zu Gast bei TuS Nordenstadt (2:2 Punkte). Für die TVB-Damen werden aller Voraussicht nach Lea Höfle, Laura Rosenberger, Celine Plischka und Fabienne Zorn versuchen, den zweiten Sieg im dritten Punktmatch sicherzustellen.

Auch für den TV Bürstadt II ist die Ferienpause in der Bezirksoberliga-Gruppe 1 vorbei. Am Samstag (18 Uhr) gastiert der Aufsteiger beim Tabellenletzten TV Seeheim, der nach einem 0:8 bei der SG Dornheim und einem 1:8 beim TV Reinheim II 0:4 Punkte aufweist. „Seeheim ist genauso wie wir in die Bezirksoberliga nachgerutscht und wird es sehr schwer haben“, sagt Rosenberger voraus: „Unsere Hoffnung ist, dass wir am Samstag Punkte nachlegen können. Dann hätten wir bereits ein schönes Polster auf Seeheim im Kampf gegen den Abstieg.“

TVB II beim Liga-Schlusslicht

Für Bürstadts „Zweite“, die vor vier Wochen einen 8:6-Sieg gegen die SG Wald-Michelbach einheimste, sollen Fabienne Zorn, Stella Bechtel, Sara Böhling und Maya Schäfer aufschlagen. Die dritte TVB-Damenmannschaft in der Bezirksliga-Gruppe 1 ist am kommenden Wochenende noch spielfrei.

