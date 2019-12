Bürstadt überwintert als Vierter

Bürstadt.Dass das Jungen-18-Team des TV Bürstadt die Tischtennis-Hessenliga aufmischen würde, konnte sich Frank Rosenberger vor der Saison nur erhoffen. „Wir sind als eines der letzten Teams in die Hessenliga gerückt und haben die Erwartungen mehr als erfüllt“, bilanzierte der Abteilungs- und Übungsleiter nach dem 6:3 beim TTC Elz.

Nach dem fünften Erfolg im neunten und letzten Vorrundenspiel ist klar: Die TVB-Jugend (11:7 Punkte/Spielbilanz +5) überwintert punktgleich mit dem Dritten TTV Offenbach (+11) auf Platz vier. Besser als Daniel Gliewe, Julian Müller, Miles Rettig und Laurin Morweiser stehen in der höchsten Nachwuchs-Spielklasse nur die Top-Teams Heuchelheim (17:1) und Sulzbach (14:4) da. „Das ist eine sehr gute Ausgangsposition für die Rückrunde, in der wir ein Wörtchen um Platz drei mitreden wollen“, so Rosenberger.

In Elz legten die Doppel Müller/Rettig und Gliewe/Morweiser ein 2:0 vor. In den Einzeln holte Gliewe zwei Punkte auf Position eins, darunter auch den Fünf-Satz-Erfolg zur 4:3-Führung. Müller und Rettig stellten die Zähler zum 5:3 und 6:3 sicher. Die TVB-Rückserie beginnt am 18. Januar beim Vorletzten TTC Heppenheim. cpa

