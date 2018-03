Bürstadts Damen träumen

Anzeige

Bürstadt.Ganz im Stile einer Spitzenmannschaft hat sich das erste Tischtennis-Damenteam des TV Bürstadt nach einer vierwöchigen Spielpause wieder in der Hessenliga Süd-West eingefunden. Mit einem 8:1-Erfolg beim Letzten TV Reinheim und einem 8:5-Heimsieg gegen TuS Nordenstadt sammelten die TVB-Damen die nächsten vier Zähler – und sind mehr denn je mittendrin im Aufstiegskampf.

Mit 20:4 Punkten stehen die Bürstädterinnen jetzt wieder vor dem SV Darmstadt 98 (16:8 Punkte) auf Relegationsplatz zwei. Die Darmstädterinnen leisteten sich am vergangenen Wochenende nach den Partien gegen Ober-Kainsbach (6:8) und Spitzenreiter Münster II (2:8) mit dem 6:8 gegen Rot-Weiß Walldorf die dritte Niederlage in Folge. Gegen Münster II und Walldorf traten die Darmstädterinnen nur zu dritt an. „Wir müssen aber selbst noch gegen Münster II und Darmstadt ran. Verlieren wir diese Spiele, stehen wir wieder auf Platz drei“, rechnet sich Bürstadts Tischtennis-Abteilungsleiter Frank Rosenberger wenig aus.

Samstag zu Münster II

Zum verlustpunktfreien Primus Münster II (26:0) müssen die Bürstädterinnen schon am Samstag (16 Uhr) fahren. Am Sonntag (14 Uhr) sind die TVB-Damen zu Gast beim Fünften Blau-Weiß Lahr (12:16 Punkte), der bei den Siegen in Walldorf (8:2) und Biebrich (8:3) erstmals wieder auf die frühere Doppel-Weltmeisterin Branka Batinic setzen konnte. „Ich hoffe, dass Lahr entweder gegen alle oder gegen gar kein Top-Team in Bestbesetzung antritt – also nicht nur gegen uns“, betont Rosenberger.