Bürstadts nächster Schritt

Ried.Nur noch fünf Schritte bis zur Meisterschaft: Das erste Tischtennis-Herrenteam des TV Bürstadt bleibt das Maß der Dinge in der Bezirksliga-Gruppe 1. Nach dem 9:1-Heimsieg über den Liga-Sechsten TV Wersau bekommt es der Spitzenreiter in den kommenden Wochen ausschließlich mit Teams aus der unteren Tabellenhälfte zu tun. Licht und Schatten gab es bei Klassenkamerad TTC Lampertheim III: Einer 4:9-Heimniederlage gegen den VfR Fehlheim III ließen die Spargelstädter einen 9:1-Sieg bei Schlusslicht SV Fürth II folgen.

In der Bezirksklasse-Gruppe 3 darf sich Bürstadt II nach einem 9:6-Heimerfolg gegen den Fünften SG Arheilgen II weiter Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Die Tischtennis-Herren der SG Hüttenfeld waren in Gruppe 1 spielfrei und sind es auch über Fasnacht.

Bezirksliga-Gruppe 1, TV Bürstadt: Schon das Hinspiel in Wersau hatte der Primus mit 9:1 für sich entschieden. „Kurioserweise haben wir gegen Wersau nie Probleme. Es war ein sicherer Sieg“, meinte Bürstadts Kapitän Frank Rosenberger. Das TVB-Spitzendoppel Nick Groeger/Benjamin Brüderl benötigte drei Sätze, Frank Rosenberger/Jan Epple im zweiten Doppel waren nach vier Sätzen durch. Den einzigen Zähler ließ Bürstadts Doppel III liegen: Adrian Kreuzer/Christian Hartmann unterlagen Heiko Walther/Philipp Bernhard mit 9:11 im fünften Satz. Danach wurde es deutlich. Nacheinander punkteten Rosenberger, Groeger, Brüderl, Kreuzer, Epple, Hartmann und erneut Rosenberger zum 9:1-Endstand.

An den kommenden beiden Wochenenden ist der Spitzenreiter (24:6 Punkte) spielfrei, erst am 8. März (11 Uhr) geht es für die Bürstädter zu Hause gegen den Achten Mitlechtern weiter. Vier Tage zuvor empfängt der Tabellenzweite Ellenbach (23:7 Punkte) den Dritten Fehlheim III (22:8). Es läuft also vieles nach Plan für die TVB-Herren – und das, obwohl sie wohl die komplette Rückrunde ohne die verletzten Stammspieler Adrian Ziegler und Enrico Hof bestreiten müssen. „Wir haben Respekt vor den Teams, auf die wir noch treffen“, stellt Rosenberger klar: „Mitlechtern liegt uns nicht so gut. Auch das Spiel in Nieder-Liebersbach sonntags um 9.30 Uhr ist nicht jedermanns Sache.“

Bezirksliga-Gruppe 1, TTC Lampertheim III: Nach dem 4:9 gegen Fehlheims „Dritte“ und dem nie gefährdeten 9:1 beim Letzten Fürth II orientiert sich Lampertheims Drittvertretung eher nach unten als nach oben. Als Fünfter mit 17:11 Punkten sind die Spargelstädter, die noch sechs Partien vor sich haben, nicht weit entfernt von Mitlechtern auf Relegationsplatz acht (12:16). Dennoch ist TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend guter Dinge, dass sein Team nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. „Wir werden noch ein paar Punkte holen“, sagt er. Gegen Fehlheim III musste Lampertheim III ohne Philipp Seiler und Stefan Karb auskommen. Trotzdem lag die TTC-Reserve nach den Doppelerfolgen von Frank Unterseher/Christopher Luft und Stefan Adams/Daniel Koth mit 2:1 vorn. In der Einzelphase konnten indes nur Luft und Koth nachlegen. In Fürth musste Lampertheims „Dritte“ auf Adams verzichten. Dafür waren Seiler und Karb an Bord. Die Doppel Gerhard Blob/Karb, Seiler/Luft und Unterseher/Jens Hoffmann sorgten für ein frühes 3:0. In den Einzeln punktete Spitzenmann Blob doppelt. Unterseher, Luft, Seiler und Karb sammelten die fehlenden Zähler. Beim Vorletzten Reichelsheim (5:23 Punkte) will Lampertheim III am 28. Februar die nächsten Zähler sammeln.

Bezirksklasse-Gruppe 3, TV Bürstadt II: „Arheilgen II war die erwartete starke Mannschaft. Wir mussten wirklich kämpfen, um dieses Spiel zu gewinnen“, sagte TVB-Abteilungsleiter Rosenberger. Zunächst stellten die TVB-Doppel Christian Hartmann/Sascha Handbauer und Harald Koch/Jan Epple die 2:1-Führung her. In den Einzeln punktete Kapitän Harald Koch zweifach. Hartmann, Epple, Handbauer sowie Christian und Daniel Gliewe waren je einmal siegreich. Nach dem spielfreien Wochenende „geht es ans Eingemachte“, wie Rosenberger betont. Am 28. Februar muss der Vierte (21:5 Punkte) bei Primus Gräfen-/Schneppenhausen/Weiterstadt (24:2) ran.

