Bürstadt.Für den Damenvierer des TC Bürstadt steht der Start in die Tennissaison vor der Tür. Nach dem zweiten Platz im vergangenen Jahr, als das Bürstädter Quartett die Gruppenmeisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg nur knapp verpasste, wird ab kommendem Sonntag erneut in der Bezirksoberliga aufgeschlagen.

Trotz des guten Ergebnisses der zurückliegenden Saison sehen sich die Bürstädterinnen in diesem Jahr nicht unbedingt als Favoritinnen auf die Meisterschaft. „Unser Ziel ist zunächst der Klassenerhalt. Wir fühlen uns in der Bezirksoberliga wohl, außerdem sind die beiden neuen Teams in unserer Gruppe schwer einzuschätzen“, schaut TCB-Mannschaftskapitänin Celine Gebhardt voraus.

Zwei Aufsteiger in der Liga

„Mit den beiden Bezirksliga-Meistern SKG Stockstadt und SV St. Stephan Griesheim haben wir ja zwei neue und für uns unbekannte Mannschaften neu in unsere Gruppe bekommen. Da wird man abwarten müssen, wie sie sich in der Bezirksoberliga schlagen“, ist Celine Gebhardt gespannt auf die neuen Herausforderungen. „Eine gute Rolle im Kampf um den Aufstieg ist BW Bensheim und dem TSV Pfung-stadt zuzutrauen. Ich denke insgesamt, dass wir in diesem Jahr eine gute starke Gruppe haben“, ist die Mannschaftskapitänin überzeugt.