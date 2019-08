Bürstädter Erfolg auf ganzer Linie

Bürstadt.In der Tennis-Bezirksoberliga ist den Herren des TC Bürstadt der erste Sieg in diesem Jahr geglückt. Zum Restrundenauftakt gewann der Vierer beim Schlusslicht MSG TSV Pfungstadt/TC Pfungstadt glatt mit 6:0. Das zweite Herrenteam sicherte sich ebenfalls den ersten Rundenerfolg. Im Bezirksliga-Heimspiel gegen den SVS Griesheim II gewann der TCB II mit 5:1. Das Bürstädter Damenquartett konnte sich ebenfalls über den ersten Saisonsieg freuen. Gegen die SG Weiterstadt gewann der Damenvierer mit 6:0.

Pfungstadt – TC Bürstadt 0:6

Im Kampf um den Verbleib in der Bezirksoberliga schöpft die erste Herrenmannschaft Hoffnung. Zum Restrundenauftakt siegten die Bürstädter um Kapitän Tobias Klingler bei Schlusslicht Pfungstadt glatt mit 6:0. Eine einfache Angelegenheit war es aber nicht, sagte Klingler: „Unser Start war etwas holprig. Die Pfungstädter haben viele sehr talentierte Spieler in ihrem Team. Am Ende waren wir vielleicht etwas abgezockter. Es ist schön, endlich mal wieder gewonnen zu haben.“

In den Einzeln mussten Spitzenspieler Daniel Stumpf und Constantin Meyer über drei Sätze gehen, sie setzten sich letztlich aber durch. Auch im zweiten Doppel benötigten Stumpf/Meyer die volle Distanz, sicherten sich aber nach dem mit 11:9 gewonnenem Champions-Tiebreak auch den zweiten Doppelpunkt zum glatten Gesamtsieg.

TC Bürstadt II – SVS Griesheim II 5:1

Auch dem zweiten Herrenteam des TC Bürstadt gelang der erste Saisonsieg. In den Einzeln setzten sich Krystof Benes, Jan-Henrik Kohl und Mika Back in zwei Sätzen durch. Nur Timo Stumpf an der dritten Position musste sich nach 0:6 und 2:6 seinem Gegner geschlagen geben.

Im ersten Doppel fiel die Entscheidung erst im Champions-Tiebreak, den das Duo Benes/Stumpf mit 10:1 souverän für sich entschied. Anschließend gewannen Jan-Henrik Kohl und Mika Back in zwei Sätzen und sicherten so den Gesamtsieg.

TC Bürstadt – SG Weiterstadt 6:0

Nach einer schwachen ersten Saisonhälfte gelang auch den Bürstädter Damen der erste Rundensieg. Auf der heimischen Anlage bezwang der Bezirksliga-Vierer die SGW glatt mit 6:0. Nachdem sich Alicia Klenk klar durchgesetzt hatte, mussten Nadine Tannreuther und Paula Vargas für ihre Einzelsiege über die volle Distanz. Danach sicherte Kapitänin Celine Gebhardt mit 6:0 und 6:1 die souveräne 4:0-Führung. Auch in den Doppeln brannte nichts an. rago

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.08.2019