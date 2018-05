Anzeige

Ried.Eintracht Bürstadt heißt der neue Meister der Fußball-Kreisoberliga. Nach dem 2:1-Erfolg bei der KSG Mitlechtern kann die Elf von Trainer Benjamin Sigmund niemand mehr einholen. Zumal auch der Tabellenzweite Alemannia Groß-Rohrheim in Fürth Federn ließ und dort mit 0:2 unterlag.

Mitlechtern – ET Bürstadt 1:2

Mit dem Erfolg in Mitlechtern krönte die Eintracht eine sehr erfolgreiche Saison mit der Meisterschaft und spielt in der kommenden Saison zum ersten Mal in der 54 Jahre alten Vereinsgeschichte in der Gruppenliga. „Ich gratuliere der Eintracht zur haushohen und damit verdienten Meisterschaft“, sagte Mitlechterns Spielausschussvorsitzender Achim Tremper. Er räumte aber ein, dass die Leistung der Eintracht nicht gerade meisterlich gewesen war. „Wir haben so viele Chancen gehabt. Zumindest ein Unentschieden hätten wir verdient gehabt“, so Tremper. Vor des Gegners Tor waren die Bürstädter aber wesentlich effizienter als die Gastgeber. Nachdem die erste Halbzeit torlose geendet war, nutzte Eintracht-Akteur Jens Hartmann in der 54. Minute eine Unachtsamkeit in der KSG-Hintermannschaft und traf zum 0:1. Hinlänglich bekannt aus der Vorrunde waren im Bürstädter Lager die Kunstschussqualitäten von Simon Eckert, Mitlechterns spielendem Co-Trainer. Und auch in diesem Spiel ging sein Freistoß in der 66. Minute zum 1:1 ins Bürstädter Tor. Dann kam die 73. Minute, als Diamant Osmanaj einen Fehler der Mitlechterner Abwehr zum Siegtreffer nutzte.

VfR Bürstadt – TSV Auerbach 3:1

„Die TSV tut mir ein wenig leid, denn sie hat sehr gut mitgehalten“, lobte VfR-Pressesprecher Norbert Krezdorn den Gast von der Bergstraße. Es lief zunächst gar nicht im Bürstädter Spiel. Und dies fand auch Ausdruck in der Auerbacher Führung, als Sascha Wickler in der 28. Minute einen an Pommerenke verursachten Foulelfmeter zum 0:1 verwandelte. Kurz darauf lieferte sich VfR-Trainer Karl-Heinz Göbel ein Wortgefecht mit Schiedsrichter Rübel und musste dafür auf der Tribüne Platz nehmen. Von da aus aber nahm er wohlwollend zur Kenntnis, dass es bei seiner Mannschaft nach dem Wechsel besser lief. So gelang Chris Schamber in der 58. Minute nach Döhrens Vorarbeit das 1:1. Ein sehenswertes Tor sahen die Zuschauer in der 63. Minute, als Yusuf Ekin mit einem Kopfballheber das 2:1 gelang. In der 74. Minute fiel dann die Entscheidung: Nach schöner Vorarbeit von Timo Seyfried erzielte Dennis Böck den dritten Bürstädter Treffer – 3:1.