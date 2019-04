Bürstädter Herren in der Relegation

Ried.Das erste Herrenteam des TV Bürstadt hat in der Bezirksliga-Gruppe 1 das Relegationsticket gelöst. Der Bezirksoberliga-Absteiger profitierte am vorletzten Spieltag allerdings davon, dass Meister TTV Topspin Lorsch II nicht zum Heimspiel gegen den TVB antrat. Der Dritte TTC Lampertheim III, der 9:6 in Reichelsheim gewann, hat jetzt keine Chance mehr, am TVB vorbeizuziehen. Nahezu chancenlos ist auch die SG Hüttenfeld im Tabellenkeller nach dem 3:9 bei der SVG Nieder-Liebersbach.

In der Bezirksklasse-Gruppe 1 haben der TV Bürstadt III (4:9 gegen den TV Ober-Laudenbach) und der TTC Lampertheim IV ebenfalls nur noch auf dem Papier Rettungschancen. Beiden Teams steht ein Doppelspieltag zum Rundenabschluss bevor. Am Freitag (20.15 Uhr) empfängt Bürstadts „Dritte“ die TTC-Reserve zum direkten Duell. In Gruppe 3 kann Bürstadt II nach einem 9:5-Sieg bei der SG Arheilgen II auf den Meistertitel hoffen.

Bezirksliga-Gruppe 1, TV Bürstadt: Weil das Lorscher Hessenliga-Team drei Ersatzleute benötigte, rückte ein Trio aus der „Zweiten“ auf. Schon drei Tage vor dem Spiel hatte Lorsch II die Partie offiziell abgesagt. „Uns wäre es eine sportliche Entscheidung lieber gewesen“, bedauerte TVB-Kapitän Frank Rosenberger. Zu Hause gegen den Drittletzten TV Beerfelden wollen die TVB-Herren am Sonntag (11 Uhr) „gewinnen und uns nichts nachsagen lassen“, stellt Rosenberger klar. Auf Adrian Ziegler und Adrian Kreuzer wird Bürstadt verzichten müssen. Die Relegation steigt am Sonntag, 5. Mai, in Schaafheim. Gegner wären nach jetzigem Stand der SV Fürth als Bezirksoberliga-Achter und Alemannia Königstädten II als Zweiter der Bezirksliga-Gruppe 2.

Bezirksliga-Gruppe 1, TTC Lampertheim III: Zur Absage von Lorsch II gegen Bürstadt sagte Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend nur: „Das möchte ich nicht näher kommentieren.“ Bürstadt und Lampertheim III wären bei einer TVB-Niederlage beim Primus punktgleich gewesen. „Wir drücken jetzt den Bürstädtern die Daumen, sie können ja nichts für diese Situation“, gab sich van gen Hassend allerdings fair. Die TTC-Reserve verabschiedete sich mit einem 9:6-Sieg beim Vorletzten Reichelsheim in den Sommer. Platz drei mit 30:10 Punkten ist dem Aufsteiger nicht mehr zu nehmen.

Bezirksliga-Gruppe 1, SG Hüttenfeld: Nach dem 3:9 in Nieder-Liebersbach braucht die SGH (10:28 Punkte) am Samstag (17.15 Uhr) unbedingt einen Heimsieg – Gegner ist allerdings Meister Lorsch II. Selbst im Erfolgsfall sieht es schlecht aus: Mitlechtern (12:26), Beerfelden und Reichelsheim (beide 11:27) müssten allesamt verlieren, damit die SGH noch Relegationsplatz acht erobern kann.

Bezirksklasse-Gruppe 1, TTC Lampertheim IV: „Wir werden alles probieren“, verspricht van gen Hassend. Lampertheims „Vierte“ belegt mit 10:26 Punkten den ersten Abstiegsplatz und braucht in Bürstadt (Freitag, 20.15 Uhr) und beim Zweiten Rimbach (Samstag, 17 Uhr) wohl zwei Siege. Der TSV Reichenbach, der den rettenden achten Platz belegt (12:26 Punkte), trifft am Freitag zu Hause auf Schlusslicht Auerbach.

Bezirksklasse-Gruppe 1, TV Bürstadt III: Noch schlechter als für Lampertheim IV sieht es für Bürstadts „Dritte“ (8:28 Punkte) aus. Die TVB-Reserve muss am Freitagabend Lampertheim besiegen und am Samstag (17.30 Uhr) beim Siebten DJK SSG Bensheim gewinnen – und muss zudem auf Auerbacher Schützenhilfe in Reichenbach hoffen.

Bezirksklasse-Gruppe 3, TV Bürstadt II: Nach dem 9:5 in Arheilgen ist Bürstadt II mit 31:7 Punkten (Bilanz +60) plötzlich Erster vor den punktgleichen Seeheimern (+59), die 8:8 in Pfungstadt spielten. Der Dritte Modau (30:6) hat noch zwei Partien vor sich. Am Samstag (18 Uhr) empfängt Modau Seeheim. Bürstadt II muss am Freitag (20.30 Uhr) beim Sechsten Darmstadt 98 III ran. Gewinnen Bürstadt und Seeheim, entscheidet das Spielverhältnis. Bei einem Remis zwischen Modau und Seeheim darf Bürstadt II als Vizemeister in die Relegation.

