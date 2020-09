Bürstädter Höhenflug

Ried.Der TTC Groß-Rohrheim stellt sich in der Tischtennis-Bezirksklasse auf einen harten Abstiegskampf ein. Auch das dritte Punktspiel in Gruppe 1 ging verloren. Vor vertrauter Kulisse setzte es ein 0:12 gegen den TTC Hornbach. Dagegen findet sich Klassenkamerad TV Bürstadt II nach einem 9:3-Sieg beim VfR Fehlheim IV in der Spitzengruppe wieder. Der TTC Lampertheim IV verlor zu Hause mit 4:8 gegen Topspin Lorsch II. Als letztes Ried-Team ist Bürstadts „Vierte“ in Gruppe 3 in die Saison gestartet. Gegen den TSV Nieder-Ramstadt III gab es eine 1:11-Niederlage. In Gruppe 5 steht Bürstadt III nach zwei Partien mit voller Ausbeute da. Das Heimspiel gegen Alemannia Königstädten IV endete mit einem 8:4-Erfolg.

TTC Groß-Rohrheim, Gruppe 1: „Die 0:12-Klatsche gegen den Vorjahresdritten Hornbach fällt unter die Kategorie ‚Lehrstunde erhalten’“, meinte Groß-Rohrheims zurzeit verletzter Kapitän Tobias Meixner nach der dritten Niederlage im dritten Match. „Sicherlich hat jeder sein Bestes versucht. Aber bei lediglich drei gewonnenen Sätzen kann man in keiner Weise behaupten, dass auch nur ein Spielgewinn realistisch gewesen wäre.“ Für den Spielführer des TTC, der nach dem sportlichen Abstieg aus der Verbandsliga in die Bezirksklasse zurückzog, ist klar: „Fallen Rolf Becker und ich weiterhin aus, gibt es auch in der Bezirksklasse nichts zu erben.“ Den Groß-Rohrheimern steht jetzt eine lange Pause bevor. Am 23. Oktober geht es bei Fehlheim IV weiter.

TTC Lampertheim IV, Gruppe 1: „Mit dem 4:8 gegen den Top-Favoriten aus Lorsch, der in Bestbesetzung gespielt hat, haben wir uns achtbar geschlagen“, fand Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend. Für die TTC-Reserve, die ohne Spitzenmann Daniel Koth auskommen musste, punktete Bernd Schader im hinteren Paarkreuz doppelt. Je einen Zähler verbuchten der in die Mitte aufgerückte Jens Hoffmann und Ersatzmann Jens van gen Hassend im letzten Match. Am Freitag (20 Uhr) empfängt Lampertheims „Vierte“ die DJK SSG Bensheim II. „Die Bensheimer haben wie Lorsch die ersten beiden Spiele gewonnen. Aber wir spielen zu Hause. Wenn wir einen guten Tag erwischen, sind wir vielleicht für eine Überraschung gut“, hofft van gen Hassend.

TV Bürstadt II, Gruppe 1: Neben den Reserven aus Lorsch und Bensheim steht auch Bürstadts „Zweite“ bei 4:0 Punkten. „Das 9:3 gegen Fehlheim IV ist vor allem in der Deutlichkeit ein sehr gutes Ergebnis“, sagte Frank Rosenberger: „Wir mussten ohne Harald Koch und Harald Gliewe spielen, können aber sehr gute Ersatzleute stellen. Das macht viel aus.“ Thomas Schremser (zwei Siege) und Daniel Gliewe (ein Sieg) machten hinten drei Punkte fest. Je zwei Zähler sammelten Spitzenmann Jan Epple und Sascha Handbauer in der Mitte. Christian Gliewe und Julian Müller holten je einen Punkt.

Für das Heimspiel gegen den TV Ober-Laudenbach am Freitag (20.15 Uhr) hofft die TVB-Reserve, dass der zuletzt kranke Harald Gliewe wieder mitwirken kann. Kapitän Koch ist zurück aus dem Urlaub. Der TVO, der die Forell-Brüder Thomas und Dietmar noch nicht eingesetzt hat, steht bei 0:4 Punkten.

TV Bürstadt III, Gruppe 5: Als „sehr positiv“ bezeichnete Rosenberger das 8:4 der „Dritten“ gegen Königstädten IV: „Auch hier haben unsere Ersatzleute gepunktet.“ Dennis Schlachter (zwei Punkte) und Jonas Wagner (ein Punkt) fügten sich exzellent ein. Zudem gelangen Nachwuchstalent Julian Müller zwei Siege auf Position eins. Daniel Gliewe, Kevin März und Thomas Schremser waren ebenfalls je einmal erfolgreich. Am Freitag (20.15 Uhr) reist die Herren III, die gleichauf mit Ginsheim II auf Platz eins steht, zum TTC Mörfelden (0:4 Punkte).

TV Bürstadt IV, Gruppe 3: Jost Riedel gelang beim 1:11 gegen Nieder-Ramstadt III der Ehrenpunkt zum 1:9. Am Samstag (17 Uhr) geht es für Bürstadts „Vierte“ bei Darmstadt 98 III weiter. Die Därmstädter weisen nach drei Partien 1:5 Punkte vor. „Sie spielen oft mit Ersatzleuten und sind deshalb schwer einzuschätzen“, meint Rosenberger.

