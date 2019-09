Bürstädter Reserve im Aufwind

Ried.Die zweite Mannschaft der Bürstädter Eintracht arbeitet sich in der Fußball-C-Liga so langsam wieder in Richtung obere Tabellenhälfte vor. Am Sonntag feierte die Elf von Trainer Attila Jambor einen klaren 4:1 (3:0)-Heimsieg über den bisherigen Tabellenzweiten TSV Auerbach II. Überhaupt nicht gut lief es dagegen für das Reserveteam des FV Biblis, das beim FC Italia Bensheim mit 0:9 (0:2) unter die Räder kam.

Et. Bürstadt II – Auerbach II 4:1

Die „klaren Gespräche“, die der Eintracht-Sportvorstand vor kurzem mit den Spielern der 1b-Mannschaft führte, fruchten allmählich. „Die Mannschaft befindet sich im Aufwind. Hoffentlich halten wir das“, freute sich Bürstadts Fußball-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher. Eine Woche nach dem 2:1-Heimerfolg über den FC Italia besiegte Bürstadts Gruppenliga-Reserve mit Auerbach II erneut eine Mannschaft, die bis dato ungeschlagen war. Kevin Hildebrandt (36.), Valon Bajrami (39.), Mergim Dzackaj (45.) und Dominik Stockmann (69.) machten den dritten Saisonerfolg der Eintracht-Zweitvertretung, die jetzt neun Punkte aufweist, perfekt. Für Auerbach II traf Andreas Schulze (88.).

Italia Bens. – FV Biblis II 9:0

In der ersten Halbzeit hielt die Bibliser A-Liga-Reserve, die mit nur elf Mann angereist war, noch gut mit. Kristjian Zubac (21.) und Sayed Nasser Sadaat (37.) brachten den Tabellenvierten aus Bensheim (jetzt 15 Punkte) dennoch verdientermaßen in Front. Bei spätsommerlichen Temperaturen bissen sich die Bibliser bis zur 70. Minute durch – dann waren die letzten Kräfte aufgebraucht. Utku Bahar (71.), Renato Lucic (77.), Bahar (80.), Christopher Hahn (81.), Zubac (82.), Hahn (86.) und Sadaat (88.) trafen in der Schlussphase quasi im Minutentakt. Mit vier Punkten und einer Torbilanz von 7:32 rutschte Biblis II auf einen direkten Abstiegsplatz ab. cpa

