Bürstädter Teams starten erfolgreich

Ried.Mit souveränen Erfolgen sind die Tischtennis-Herrenteams des TV Bürstadt auf Bezirksebene in die neue Spielzeit gestartet. Bürstadts erste Herrenmannschaft feierte in der Bezirksliga-Gruppe 1 einen 9:5-Heimsieg gegen den TSK Rimbach, die „Zweite“ des TVB ließ in der Bezirksklasse-Gruppe 3 beim 9:1 gegen Darmstadt 98 III vor heimischer Kulisse nichts anbrennen. Am Mittwoch (20 Uhr) kommt es in der Lampertheimer Sedanhalle zum Bezirksliga-Derby zwischen dem TTC Lampertheim III und dem TV Bürstadt.

Bezirksliga-Gruppe 1, TV Bürstadt: „Beim 9:5 gegen Rimbach hat sich bewahrheitet, was wir im Vorfeld der Partie schon vermutet hatten“, erklärte TVB-Kapitän Frank Rosenberger nach dem Auftaktsieg – und präzisierte: „Auf den Positionen eins bis drei haben die Rimbacher drei von sechs möglichen Punkten geholt, da sind sie sehr gut besetzt. Auf den hinteren Positionen haben sie dagegen nur einen von fünf Punkten geholt. Kombiniert mit unserer 2:1-Führung im Doppelauftakt hat das für uns zum Sieg gereicht.“ Frank Rosenberger/Jan Epple und Benjamin Brüderl/Thomas Schremser legten zwei Zähler in der Doppelphase vor. Im Spitzenpaarkreuz gewann Rosenberger ein Einzel, Enrico Hof auf Position drei und Jan Epple auf der Fünf punkteten doppelt. Brüderl und Ersatzmann Schremser, der im ersten Durchgang Heinz Gröschl nach einem 1:2-Rückstand im fünften Satz schlug, waren je einmal siegreich.

Für das Derby beim TTC Lampertheim III am Mittwoch sieht Rosenberger sein Team in der Außenseiterrolle. „Ich hoffe, dass wir nicht allzu arg unter die Räder kommen. Lampertheim dürfte ja ziemlich komplett sein“, meint Bürstadts Routinier, der ohne Adrian Ziegler (Urlaub) auskommen muss.

Bezirksliga-Gruppe 1, TTC Lampertheim III: Bis auf Stefan Adams kann die TTC-Reserve im Heimderby gegen Bürstadt aus dem Vollen schöpfen. Für den Routinier rückt Daniel Koth in das Sechser-Team der Lampertheimer, in dem auch Gerhard Blob, Frank Unterseher, Philipp Seiler, Christopher Luft und Stefan Karb aufschlagen. „Die Tagesform wird entscheidend sein. Auf den vorderen Positionen schätze ich Bürstadt stärker ein“, spielt Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend die Favoritenrolle herunter, die TVB-Spielführer Frank Rosenberger den Spargelstädtern zuschreibt.

Bezirksklasse-Gruppe 3, TV Bürstadt II: „Dieser 9:1-Erfolg gegen Darmstadt 98 III ist schon ein Ausrufezeichen, der Sieg war nie in Gefahr“, sagt Frank Rosenberger in seiner Funktion als Tischtennis-Abteilungsleiter des TVB: „Das macht Hoffnung, dass es so weitergeht.“ Die Bürstädter Doppel Harald Koch/Jan Epple, Christian Hartmann/Sascha Handbauer und Harald Gliewe/Daniel Gliewe legten eine 3:0-Führung vor. In der Einzelphase ließ nur Hartmann sein Einzel liegen. TVB-II-Kapitän Koch punktete doppelt. Harald Gliewe, Epple, Daniel Gliewe und Handbauer bauten die Führung von 4:1 auf 8:1 aus. Nach einem spielfreien Wochenende reist Bürstadt II am Freitag, 27. September (20 Uhr), zum Vorjahresdritten TV Seeheim. cpa

