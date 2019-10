Bürstädter Torfestival

Ried.Die zweite Mannschaft der Bürstädter Eintracht hat am elften Spieltag der Fußball-C-Liga kurzen Prozess mit dem VfL Birkenau II gemacht. Mit einer 10:1 (4:1)-Packung schickte die Elf von Trainer Attila Jambor den B-Liga-Absteiger nach Hause. Der FV Biblis II verlor 2:5 (0:2) bei der SG Gronau.

Eintr. Bürstadt – VfL Birkenau 10:1

„Wir haben heute Fußball gespielt“, erklärte Eintracht-Coach Attila Jambor das Torfestival: „Das war wirklich eine starke Mannschaftsleistung. Wir haben uns über zwei Halbzeiten auf das besonnen, was wir können.“ Obwohl Bürstadts Gruppenliga-Team schon am Samstag gespielt hatte, verzichtete Jambor auf Hilfe. Das Stammpersonal der „Zweiten“ zahlte das Vertrauen zurück. Vor allem Mergim Dzackaj erwischte einen Sahnetag. Der Stürmer erzielte fünf Tore, traf zum 1:0 sowie zum 4:0, 6:1, 9:1 und 10:1 (14., 36., 66., 85., 90.). Das Eintracht-Trio Dzackaj, Valon Bajrami und Marco Keim war an fast allen Treffern beteiligt. Colin Ofenloch (20.) und Bajrami (31.) erhöhten auf 2:0 und 3:0, Dogus Sen verkürzte auf 1:4 (40.). Nach der Pause legte Bajrami das 5:1 nach (57.). Auch Lukas Berg (70.) und Daniel Patti (77.) durften jubeln.

Gronau – Biblis II 5:2

Biblis II bleibt nach drei Niederlagen in Folge auf einem Abstiegsplatz. Nach einem 0:2 zur Pause brachte Urim Alija die Gäste auf 1:2 heran (61.). Das 2:5 erzielte Kevin Zorn (90.). „Das war in Ordnung. Den 13 Mann, die dabei waren, kann ich keinen Vorwurf machen“, sagte Biblis’ Trainer Sven Sauer. cpa

