Bürstädter Torgarant

Bürstadt.Mit seinem Tor zur 1:0-Führung hatte Vitali Becker nicht unerheblichen Anteil daran, dass sich der SV DJK Eintracht Bürstadt mit dem 2:1-Sieg bei Aufsteiger FC Türk Gücü Rüsselsheim im letzten Gruppenliga-Spiel des Jahres 2019 noch einmal drei Punkte unter den Weihnachtsbaum legen durfte. „Ich habe schon in der 14. Minute zum 1:0 getroffen – und dann legt Xhino Dushaj in der 17. Minute schon das 2:0 für uns nach. Danach haben wir es aber versäumt, das dritte Tor zu machen. Da hatte auch ich eine Riesenchance, die ich ausgelassen habe“, gibt sich der 27-jährige dennoch selbstkritisch. „Dass wir am Ende noch mal zittern mussten, war eigentlich unnötig“, weiß Becker.

Schließlich kam Türk Gücü nach dem 1:2-Anschlusstreffer kurz nach Wiederbeginn noch einmal auf und erarbeitete sich selbst nach einer Roten Karte in Unterzahl Ausgleichschancen. „In dieser Liga wird jeder Fehler sofort bestraft“, erklärt Becker, der aktuell mit Eintracht Bürstadt, zu der er im Sommer 2018 vom A-Ligisten VfB Lampertheim gewechselt war, seine zweite Saison in der Gruppenliga Darmstadt absolviert.

„Jeder Fehler wird bestraft“

Beim VfB Lampertheim hatte der mittlerweile seit Mai 2019 auch in Bürstadt beheimatete Angreifer einst vom Aufstieg in die Kreisoberliga Bergstraße geträumt, nun spielt er seit mehr als eineinhalb Spielzeiten sogar noch eine Etage höher. „Ich habe am Anfang schon meine Zeit gebraucht, um mich an die Gruppenliga zu gewöhnen. Auch dreimal in der Woche Training, war für mich zunächst einmal ungewohnt. Von der Mannschaft wurde ich allerdings gleich gut aufgenommen“, erinnert sich Becker an seine Anfangszeit bei der Eintracht, die selbst mit der Gruppenliga gerade Neuland in der Vereinshistorie betrat. „Eintracht-Coach Benjamin Sigmund hatte mich schon ein Jahr bevor ich zur Eintracht gekommen bin angefragt, aber da hatte ich schon beim VfB fest zugesagt“, stellte sich der Torjäger der neuen Aufgabe daher erst eine Spielzeit später.

Kontinuität ist ihm wichtig. „Ich bin jemand, der nicht allzu viel davon hält, häufig den Verein zu wechseln. Diese neue Herausforderung hat mich schon gereizt, schließlich habe ich immer davon geträumt, einmal etwas höher zu spielen“, findet es der 27-Jährige wichtig, bei einem Verein auch ein Stück Heimat vorzufinden. „Wir sitzen nach dem Spiel noch zusammen – und die Kameradschaft bei der Eintracht ist wirklich gut. Da macht es dann auch Spaß, zu spielen“, betont er. Dabei war die Premierensaison in der Gruppenliga kein Zuckerschlecken für ihn. „Ich war beruflich sehr eingespannt und dann kamen natürlich auch private Dinge dazu“, erläutert Becker. Im August 2018 gab es eine ganz erhebliche Veränderung in seinem Leben. „Da habe ich meine Angelina geheiratet“, berichtet der ETB-Spieler von seinem immer noch sehr frischen Eheglück. „Die Hinrunde war damals für mich schwierig, daher habe ich die meisten meiner Tore in der Saison 2018/2019 ja auch erst nach der Winterpause gemacht.“

Seine neun Treffer in 28 Ligaspielen halfen den Grün-Weißen, als Aufsteiger im Darmstädter Fußball-Oberhaus zu bleiben. Aktuell hat Becker nach 17 Partien sechs Mal eingenetzt und ist damit schon jetzt nicht mehr weit von seiner Vorsaison-Marke entfernt. Alle sechs Tore markierte Becker dabei in den letzten neun Gruppenligaspielen der Eintracht vor der Winterpause.

© Südhessen Morgen, Montag, 16.12.2019