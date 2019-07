Bürstädter Trio eng beisammen

Bürstadt.An den neuen Modus bei der Bürstädter Stadtmeisterschaft müssen sich die heimischen Fußballvereine noch gewöhnen. „Bei fünf Vereinen war natürlich mehr Abwechslung da, aber jetzt ist es eben so“, sagt Benjamin Sigmund, der Trainer des diesjährigen Ausrichters Eintracht Bürstadt, vor dem Start des zweitägigen Turniers am Freitag.

Die Neuerungen im Vergleich zu den vergangenen Jahren sind zwar schnell zusammengefasst – für Gesprächsstoff sorgen sie dennoch. Neben dem traditionellen Sommerturnier der ersten Mannschaften dürfen fortan auch die 1b-Teams von Eintracht und VfR Bürstadt sowie der FSG Riedrode einen Stadtmeister ausspielen. Die Runde der Reserven komplettiert der D-Ligist SV Bobstadt.

Bei den „Ersten“ machen jetzt nur noch die Gruppenligisten Eintracht und FSG sowie der Kreisoberliga-Vizemeister VfR den Titel unter sich aus. Im Sommer 2018 hatte Bobstadt noch für eine Viererrunde gesorgt. Einer Fünferrunde war es schon im vergangenen Jahr nicht mehr: Im Juli 2018 hatten FSV und SG Riedrode als Spielgemeinschaft gemeinsame Sache gemacht, mittlerweile ist die Fusion der beiden Riedroder Clubs vollzogen.

Auf neun Begegnungen à zweimal 30 Minuten – die Halbzeitpause beträgt zehn Minuten – dürfen sich die Zuschauer auf dem Eintracht-Sportplatz an der Wasserwerkstraße einstellen. Los geht es am Freitag um 17.30 Uhr mit der Partie zwischen C-Ligist Eintracht Bürstadt und dem SV Bobstadt. Um 18.45 Uhr trifft D-Ligist VfR Bürstadt II auf den B-Ligisten FSG Riedrode II. Das Turnier der ersten Mannschaften beginnt um 20 Uhr mit dem Stadtkern-Derby zwischen VfR und Eintracht.

Am Samstag geht es ab 13 Uhr mit den folgenden Paarungen weiter: Eintracht II gegen VfR II, FSG II gegen Bobstadt (14.15 Uhr), FSG I gegen VfR I (15.30 Uhr), Bobstadt gegen VfR II (16.45 Uhr), FSG II gegen Eintracht II (18 Uhr), Eintracht I gegen FSG I (19.15 Uhr). Die Siegerehrung folgt um 20.30 Uhr.

Ohne FSG am Freitag

Der neue Modus sorgt bisweilen für skurrile Vorgänge. So wird die spielfreie erste FSG-Mannschaft am ersten Turniertag überhaupt nicht anwesend sein. „Am Freitag trainieren wir“, erklärt FSG-Trainer Andreas Keinz. Nach dem Triumph beim Bürstädter Hallenturnier 2018 und dem Gewinn der Meisterschaft in der Kreisoberliga Bergstraße könnten die Blau-Schwarz-Gelben aus Riedrode bereits ihren dritten Titel einheimsen. „Das wäre sicher eine schöne Sache. Sobald man auf dem Platz steht, will man auch Erfolg haben – Vorbereitung hin oder her“, meint Keinz, der jedoch klarstellt: „Wichtiger ist für uns der Gruppenliga-Auftakt bei Türk Gücü Rüsselsheim am 4. August.“

In jedem Fall stellt sich die FSG auf „zwei schwere Gegner“ ein, wie Keinz betont: „Die Eintracht hat eine klasse Mannschaft – und der VfR war in der vergangenen Saison unser stärkster Konkurrent um den Aufstieg. Auch wenn der Aderlass in der Sommerpause groß war, wird der VfR bei den Stadtmeisterschaften sicher mit einer schlagkräftigen Truppe antreten.“

Der neue VfR-Trainer Goran Barisic will „mit dem Besten auflaufen, das ich momentan zur Verfügung habe“, bekräftigt er. Das ist zurzeit nicht viel. An dem einen oder anderen Neuzugang arbeitet der VfR nach den vielen Weggängen in der Sommerpause noch. Bei der Stadtrunde werden die Schwarz-Weißen ihr Team womöglich mit Reservespielern aufstocken müssen. „Für uns sind das zwei wichtige Spiele. Dann können wir sehen, ob unser Kader schon kreisoberligatauglich ist“, hält Barisic fest.

Eintracht-Coach Sigmund will sich indes nicht in die Karten schauen lassen: „Ich kann vorwegnehmen, dass wir zu elft anfangen werden.“ Auch er freut sich aber auf spannende Begegnungen: „Die Ligazugehörigkeit wird man nicht sehen, aber ich betone ausdrücklich: Es ist Testphase.“

Dass die Eintracht im vergangenen Jahr ohne Gegentor Sommer-Stadtmeister wurde, interessiert den 40-Jährigen nicht mehr: „Für uns ist nicht wichtig, dass wir Stadtmeister werden – sondern, dass wir ordentlichen, attraktiven Fußball zeigen und dass sich die Mannschaft wieder findet. Es sind ja schon ein paar Neue dabei.“

