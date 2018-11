Bürstädter überflügeln Tvgg Lorsch

Ried.In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße hat die FSG Riedrode mit einem 2:0-Auswärtserfolg gegen den Aufsteiger FC Ober-Abtsteinach ihre Tabellenführung gefestigt. Den zweiten Platz zurückerobert hat der VfR Bürstadt nach einem 3:1-Heimsieg im Verfolgerduell gegen die Tvgg Lorsch. Während der TV Lampertheim beim 6:1-Heimsieg keine Mühe gegen die Spielvereinigung Fürth hatte, kehrten der FV Hofheim (0:4 in Auerbach) und Alemannia Groß-Rohrheim (3:1 in Mitlechtern) mit unterschiedlichen Resultaten von ihren Auswärtsfahrten zurück.

O.-Abtsteinach – FSG Riedrode 0:2

Michael Döringer, der Pressewart des FC Ober-Abtsteinach, ließ keinen Zweifel daran, dass der Sieg der Riedroder hochverdient war. „Die FSG war zu jeder Zeit die bessere Mannschaft und hat zudem die reifere Spielanlage gezeigt. Es spricht für unsere Mannschaft, dass sie sich aber gut aus der Affäre gezogen hat“, sah er letztlich bei beiden Teams viel Positives. In der 43. Minute bogen die Gäste auf die Siegerstraße ein, als Mario Basyouni mit einem Freistoß vom Strafraumeck zur 1:0-Führung traf. Auch beim 2:0 in der 68. Minute war Basyouni beteiligt. Ober-Abtsteinachs Torwart Palkowski lenkte seinen Freistoß mit Mühe an die Latte, Dominic Kohl staubte ab.

VfR Bürstadt – Tvgg Lorsch 3:1

Angesichts vieler guter Möglichkeiten der Gäste aus Lorsch kam Bürstadts Pressesprecher Norbert Krezdorn nicht umhin, den Sieg seiner Mannschaft als „etwas glücklich“ zu bewerten. Gerade nach der Halbzeitpause hatten die Lorscher eine starke Drangphase. Jedoch versäumten es Dewald und Kögel mit jeweils zwei Torchancen, Treffer zu erzielen. Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1. Kaum hatte Eugen Zweininger aus dem Gewühl heraus die Bürstädter in der 37. Minute in Führung gebracht, fiel praktisch mit dem Halbzeitpfiff nach Höfles 16-Meter-Schuss der Ausgleich. Ein glückliches Händchen aber hatte VfR-Trainer Karl-Heinz Göbel mit der Einwechselung von Marvin Knaup in der 68. Minute. Der glänzte nicht nur bei Krämers 2:1 in der 72. Minute als Vorbereiter, sondern vollstreckte in der 83. Minute aus sieben Metern.

TSV Auerbach – FV Hofheim 4:0

Nicht viel los ist derzeit mit dem FV Hofheim. Dieser musste sich nach einem letztlich kraftlosen Auftritt mit 0:4 in Auerbach geschlagen geben. „Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf wider. Die Hofheimer hatten noch nicht einmal eine Torchance“, sprach Auerbachs Spielausschussmitglied Jürgen Roth letztlich von einer klaren Angelegenheit. Noch vor der Halbzeitpause fielen die ersten beiden Treffer durch Sascha Wickler und Joshua Bodemann aus dem Gewühl heraus. Nach dem Wechsel traf Elit Demi in der 47. Minute mit einem Schuss ins linke Eck – 3:0, ehe Jonathan Pommerenke in der 72. Minute einen Steilpass aufnahm und zum 4:0 verwertete.

Mitlechtern – Groß-Rohrheim 1:3

Mitlechtern Spielausschussvorsitzender Achim Tremper empfand den Rohrheimer Erfolg als etwas ungerecht: „Gerade in der ersten Halbzeit waren wir das spielbestimmende Team. Und auch über die gesamte Spielzeit hinweg lag das Chancenplus klar auf Seite der KSG Mitlechtern.“ Diese Umstände brachten die effektiven Groß-Rohrheimer jedoch nicht aus dem Konzept.

Marcel Eckhardt gelang in der 30. Minute die 1:0-Führung, als er einen Abspielfehler der Gastgeber nutzte. Und exakt nach einer Stunde Spielzeit markierte Patrick Schmitt mit einem verwandelten Foulelfmeter das 2:0. Allerdings schien in der 76. Minute Mitlechterns Carsten Bitsch, der den Ball an Rohrheims Torwart Spahic zum 1:2 vorbeischob, noch einmal spannend zu machen. In der 80. Minute aber bedeutete Marcel Eckhardts Kopfball zum 3:1-Sieg die Vorentscheidung.

TV Lampertheim – SV Fürth 6:1

Weiterhin in einer guten Verfassung befindet sich der TV Lampertheim, der gestern ein halbes Dutzend Mal traf. „Die Fürther hatten wenig zu bieten und waren nur in den ersten 20 Minuten stark“, konstatierte Lampertheims Sportausschussmitglied Carsten Heldmann, der im dreifachen Torschützen Pascal Simon den besten Akteur auf dem Platz sah. hias

