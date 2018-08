Bürstädtern liegt Kerwe-Niederlage schwer im Magen

Ried.In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße war die Stimmung beim Einstandsabend des VfR Bürstadt etwas gedrückt. Grund dafür war die 2:5-Auswärtsniederlage bei den kerwefreudigen Groß-Rohrheimern.

„Na klar haben wir uns dort etwas ausgerechnet. Aber nachdem die meisten Spieler viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt waren, haben wir dort eine verdiente Niederlage bezogen, ohne dass wir Groß-Rohrheim eine Spitzenleistung abverlangt haben“, brauchte Bürstadts Co-Trainer Chris Schamber eine Weile, um die Niederlage verdauen zu können.

Beschönigen will er dabei nichts und redet Klartext: „In einer solchen Verfassung haben wir an der Tabellenspitze nichts verloren.“ Da ist es gut zu wissen, dass der VfR am Wochenende eine wahre Spitzenmannschaft empfängt, ein Team gegen das man sich den Sieg redlich verdienen muss. „Wenn nun die SG Wald-Michelbach mit ihren Zugängen Naas, Garotti, Roth und Helfrich kommt, müssen wir uns gewaltig steigern. Stand jetzt sind wir gegen die Odenwälder nur Außenseiter“, macht Schamber klar.

Urlauber Yusuf Ekin und der angeschlagene Jonas Pixberg werden wohl fehlen. Dafür kehrt Dennis Böck zurück. „Wir werden der Mannschaft eintrichtern, endlich ihre individuellen Fehler abzustellen. Denn spielt sie so fahrlässig wie gegen Groß-Rohrheim wird es auch mit einem Sieg gegen Wald-Michelbach nichts“, hofft Schamber auf eine Wende zum Besseren.

Rückschlag für Schader-Elf

Gut gestartet ist die FSG Riedrode in die neue Saison. Am Sonntag muss sie sich auswärts beweisen. Die Reise geht zur KSG Mitlechtern. Für die Odenwälder lief es nicht so gut. Doch nach dem 2:0-Auswärtserfolg am vergangenen Sonntag bei Starkenburgia Heppenheim stehen die Chancen gut, dass die Elf von Öczan Sahin nichts mit dem Abstieg zu tun haben dürfte.

Zweimal hintereinander eine 1:4-Niederlage: Härter hätte die Euphoriebremse für den FV Hofheim nicht sein können. Fühlte sich der Verein nach dem 7:0-Auftakterfolg über die TSV Auerbach bereits im siebten Fußballhimmel, so ist nicht auszuschließen, dass die neuformierte Elf von Spielertrainer Oliver Schader den Blick auch nach unten richten muss. Nun muss sich der FVH bei der punktlosen Tvgg Lorsch beweisen. Die ist wesentlich schlechter gestartet als die Hofheimer, sodass das 0:1 am vergangenen Sonntag gegen die starken Fürther nun schon die dritte Niederlage bedeutete. Die Hofheimer hätten nichts dagegen einzuwenden, wenn die Lorscher am Sonntag abermals das Nachsehen hätten. hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.08.2018