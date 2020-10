„Bundesliga – sind wir gemeint?“

Ried.Das für November verhängte Amateursportverbot trifft auch den Hessischen Tischtennis-Verband (HTTV). Der Hessenverband, der sich unabhängig von den Entscheidungen der Politik bis zum Ende dieser Woche äußern wollte (wir haben berichtet), erklärte am Donnerstag den Mannschaftsspielbetrieb in allen Spiel- und Altersklassen bis Jahresende für ausgesetzt.

Seit Anfang vergangener Woche hatte es der HTTV seinen Vereinen bis 8. November überlassen, Spiele straffrei abzusetzen. „Begegnungen, welche vor der Veröffentlichung dieses Beschlusses ausgetragen wurden, können noch bis 30.10.2020 in click-TT erfasst werden“, heißt es jetzt in einem Statement auf der Homepage des Verbands.

Wie der HTTV außerdem erklärte, soll das Entscheidungsgremium im November eine Lösung zur Fortsetzung der Runde im neuen Jahr erarbeiten. Angedacht ist, „die fehlenden Spiele der Vorrunde in der zweiten Hälfte der Saison 20/21 auszutragen“, so dass am Ende eine Einfachrunde steht. Zu Auf- und Abstiegsregelungen sowie zu Titelvergaben machte der HTTV keine Angaben.

Noch unklar ist zudem, wie sich der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) positioniert – und ob der Begriff „Bundesliga“, der in der neuen Allgemeinverfügung des Landkreises Bergstraße von den Beschränkungen ausgenommen wird, auf das erste Herrenteam des TTC Lampertheim zutrifft, der in der 3. Bundesliga Nord spielt.

Ein weiteres Problem: Die Hallen im Kreis sollen geschlossen werden. Auf Sport in Hallen soll „bis auf Weiteres“ verzichtet werden, heißt es im Update-Schreiben des Kreises vom 28. Oktober. Der TTC spielt in der Sedanhalle, die dem Kreis gehört und von der Stadt Lampertheim verwaltet wird. „Wo sollen wir spielen? Ich werde sicher nicht sagen, dass wir nur noch Auswärtsspiele haben, um dann in Hochrisikogebiete wie NRW zu fahren“, machte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend deutlich: „Die Formulierung ‚Bundesliga’ ist unglücklich und lässt viel Spielraum.“

Quasi dieselben Fragen stellen sich dem 1. Judo-Club Bürstadt. Bürstadts Herrenmannschaft kämpft in der 2. Bundesliga und ist sich ebenfalls unsicher, ob sie unter die Ausnahmen fällt. „Wir wissen gerade nicht, wo wir stehen – oder ob nur Profis und Profiligen gemeint sind“, erklärte Teammanager und zweiter Vorsitzender Lothar Kilian: „Davon abgesehen bringt es uns wenig, wenn wir Sport machen dürfen, die EKS-Halle für uns aber geschlossen ist.“

Nachdem die reguläre Zweitliga-Saison der Judoka ausfiel, war für den 5. Dezember ein Tagesturnier der Zweitligisten am Olympiastützpunkt Heidelberg angedacht. „Inwieweit das noch stattfindet – keine Ahnung. Die Frage ist auch, ob wir das überhaupt noch wollen. Im Moment tendieren wir dazu, zu sagen: Es hat keinen Sinn“, hat Kilian die Infektionszahlen im Blick. Ab kommender Woche stellen die Bürstädter Judogruppen wieder auf Onlinetraining um.

Das wieder wegbrechende Vereinsleben stellte Harry Frommeld, Kommunikationschef der Bürstadt Redskins, in den Fokus. „Den Footballern fehlt der Freundeskreis. Da ist ein harter Kern zusammengewachsen“, sagte er. Die Sportpause könnten die Footballer des TV Bürstadt, die im Oktober Hessenliga-Vizemeister bei den Seniors wurden und den Hessenmeistertitel bei der U 13 verteidigten, verschmerzen. „Es geht gerade mehr um die sozialen Kontakte als um den Sport selbst“, meinte Frommeld.

