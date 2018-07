Anzeige

Mannheim.„Sport im Quadrat“ geht neue Wege. Für die bunte Show mit Vereinen aus der Metropolregion, die am 4. November in der GBG Halle zum vierten Mal über die Bühne geht, hat Veranstalter TG Mannheim ein neues Konzept entwickelt. Bisher suchten die Macher um die Vorsitzende Petra Umminger selbst nach den Gruppen, die qualitativ und inhaltlich dem Anspruch an die Vielseitigkeit der Show entsprachen. Diesmal geht ihr ein mit insgesamt 2500 Euro dotierter Wettbewerb voraus.

„Wir suchen Gruppen, bei denen Kunst und Sport zu einer Einheit verschmelzen“, erläutert Umminger. Sie sieht Vorführungen aus den Bereichen Turnen, Tanz, Akrobatik, Rope Skipping, Aerobic, Gymnastik, Dance, Trampoliturnen, Showtanz, Rhönradturnen oder Zirkus als geeignet an. „Grundsätzlich sind alle Turn- und Sportarten in choreographischer Verpackung willkommen“, freut sie sich auch über Überraschendes. Es gibt aber Vorgaben: Beteiligt sein müssen mindestens zwei Personen, die Dauer der Vorführung soll bei drei bis acht Minuten liegen.

Bis zum 17. September nimmt die TG Mannheim die Bewerbung entgegen (Videomaterial und Unterlagen an sport-im-quadrat@tgmannheim.de), danach tritt eine Jury zusammen, um zehn Beiträge auszuwählen. Sechs davon schaffen es über eine öffentliche Abstimmung auf der Homepage (28. September bis 5. Oktober) in die Show. sd