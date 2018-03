Anzeige

FV Biblis – FSV Rimbach 2:1

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht und nach dem schwachen Derby gegen die Azzurri diesmal eine ordentliche Leistung abgeliefert. Der FSV hatte sich wohl schon mit einem Unentschieden angefreundet, aber wir haben uns den Sieg am Ende mit etwas Glück erzwungen“, lobte FVB-Coach Roman Link seine Mannschaft nach dem Heimsieg gegen die Rimbacher.

Zunächst brachte Wolfgang Greiss die Bibliser nach einer schönen Kombination in Führung (15.). Kurz vor der Halbzeit glich Amir Duric durch einen an ihm verursachten Strafstoß aus (43.). Link: „Für mich war dieser Elfmeter etwas fraglich, aber Duric hat sich clever in unseren Abwehrspieler reingedreht und der Schiedsrichter hat eben gepfiffen.“

Kurz vor Schluss gelang den Biblisern dann aber doch noch der Siegtreffer, als sich Markus Gölz über die linke Außenbahn durchsetzte und am kurzen Eck vorbei zum 2:1-Endstand traf (85.).

VfB Lamperth. – SSV Reichenb. 1:3

Eigentlich hatte VfB-Trainer Stefan Svrga gehofft, seine Mannschaft würde gegen den SSV Reichenbach den ersten Sieg dieses Jahres holen. Am Ende mussten sich die Lampertheimer dem Tabellenzweiten jedoch geschlagen geben. „Insgesamt war das nicht unser Tag. Wir waren zwar dran, haben uns dann aber immer wieder zu viele Fehlpässe geleistet. Es sollte einfach nicht sein“, haderte Gisela Hanusch, Sportausschusschefin beim VfB, nach der Heimniederlage gegen den SSV.

In der ersten Halbzeit profitierten die Reichenbacher von einer unglücklichen Aktion des Lampertheimer Torwarts Bajram Hajdari, dem ein Schuss von Cuma Güngör durch die Finger rutschte (21.). In der zweiten Halbzeit machten die Lampertheimer dann mehr Druck, das Tor gelang aber erneut dem SSV, als Firat Marankoz nach Vorarbeit von Stefan Helfinger zum 2:0 traf (72.). Anschließend verwandelte zwar Vitali Becker einen an Thomas Gerner verursachten Foulelfmeter zum 1:2 (87.), doch kurz vor dem Abpfiff besiegelte Marankoz gegen weit aufgerückte Lampertheimer den Reichenbach Auswärtssieg (90.).

Azzurri – FC Ober-Abtsteinach 4:2

„Ein großes Lob an meine Mannschaft. Wir haben gegen eine gewohnt abgeklärte Ober-Abtsteinacher Elf richtig gut gespielt und uns diesen wichtigen Heimsieg verdient“, freute sich Martin Göring, Trainer der Lampertheimer Azzurri, über den Sieg gegen die Odenwälder. Für die Lampertheimer trafen Friedrich Höhnle (11.), Marcel Sutter (41., 88.) und Abdoulaye Nolwenn Drame (85.), für Ober-Abtsteinach Manuel Selzer (50.) und Robin Beisel (90.+2).

