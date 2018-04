Anzeige

Ried.In der Kreisliga A steht die SG Nordheim/Wattenheim vor einem schweren Heimspiel. Nur mit einem Sieg gegen den TSV Aschbach am Sonntag würde die Sportgemeinde die Hoffnung auf den Klassenerhalt aufrechterhalten. Etwas besser sieht es für die Lampertheimer Azzurri aus, die beim FC 07 Bensheim II auf Zählbares hoffen. Außerdem empfängt der FV Biblis den SV Winterkasten, der VfB Lampertheim reist zum abgeschlagenen Tabellenschlusslicht FSG Bensheim.

SG NoWa – TSV Aschbach

Für Hamdija Catic, den scheidenden Trainer bei der SG NoWa, steht bei der Heimpartie gegen den Neunten viel auf dem Spiel: „Wenn wir nicht gewinnen, ist es wohl vorbei und wir müssten uns mit dem Abstieg abfinden. Wir brauchen unbedingt drei Punkte. Wie wir die bekommen ist völlig egal.“ Allerdings hat sich die personelle Situation nicht entscheidend gebessert. „Einigen unserer jungen Spielern fehlt es noch etwas an Erfahrung, dazu kommen die vielen Verletzten. Momentan mangelt es uns deshalb an Qualität und Kreativität. Aber wir können noch kämpfen und das wollen wir gegen den TSV machen“, sagt Catic. Zuletzt unterlag die Sportgemeinde in Lörzenbach mit 0:3. Catic: „Zumindest in der ersten Halbzeit haben wir nicht viele Chancen zugelassen. Allerdings haben wir unsere eigenen Möglichkeiten, wie etwa den Elfmeter in der zweiten Halbzeit, nicht genutzt. Gegen Aschbach müssen wir das besser machen.“

07 Bensheim II – Azzurri Lamp.

Durch den Heimsieg gegen Schlusslicht Bensheim haben die Azzurri am vergangenen Sonntag den Abstand zu einem direkten Nichtabstiegsplatz auf nur noch einen Punkt verkürzt. Mit dem Ergebnis war Trainer Martin Göring zufrieden: „Wir wollten unbedingt drei Punkte, egal wie und das hat geklappt. Gegen den FC 07 müssen wir uns aber steigern, denn das ist eine sehr viel stärker einzuschätzende Truppe. Wir müssen weiter punkten. In Bensheim ist mindestens ein Zähler unser Ziel.“